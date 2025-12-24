Consiliul Concurenței supune dezbaterii angajamentele propuse de Grupul Schwarz pentru a putea prelua La Cocoș

Consiliul Concurenței supune dezbaterii publice angajamentele propuse de Project Brazil Beta GmbH (grupul Schwarz) pentru a înlătura îngrijorările concurențiale identificate pe piața comercializării cu amănuntul de produse alimentare și nealimentare de consum, în contextul preluării Supermarket La Cocoș SA. Astfel, grupul Schwarz se angajează să continue actualul model de afaceri al rețelei La Cocoș, care să ofere clienților produse la prețuri reduse și competitive pe piețele locale în care este prezent, prin plafonarea marjei brute la un nivel mediu al perioadei, precum și prin continuarea politicii de expansiune, cu menținerea formatului de business și a independenței operaționale și comerciale. Nivelul marjei brute va fi stabilit astfel încât să asigure o profitabilitate minimă, iar orice modificare a acesteia se va putea implementa doar în situații obiective, după aprobarea autorității de concurență, având în vedere că o majorare a acesteia poate conduce la creșterea prețurilor. De asemenea, grupul Schwarz se angajează să nu achiziționeze magazine (retaileri) mai mici – cu cifră de afaceri sub 4 milioane de euro, în zonele în care are o cotă de piață mai mare de 40%, în condițiile în care aceste tranzacții nu trebuie notificate autorității de concurență, și să informeze Consiliului Concurenței cu privire la achiziția sau închirierea de spații comerciale și la planurile de deschidere a magazinelor în aceste spații. În același timp, angajamentele propuse vizează protejarea furnizorilor exclusivi La Cocoș, prin implementarea unei proceduri clare care să cuprindă regulile pentru delistarea furnizorilor în cadrul rețelei La Cocoș, indiferent dacă aceștia comercializează produse alimentare sau nonalimentare. Astfel, grupul Schwarz se angajează să aplice furnizorilor exclusivi La Cocoș o procedură prin care se stabilesc condițiile pe care trebuie să le îndeplinească pentru a nu fi delistați, ce se va aplica pe o perioadă de doi ani de la finalizarea tranzacției. Astfel, se angajează să nu delisteze/să nu elimine din rețea produsele furnizorilor exclusivi, decât în anumite condiții clar stabilite, care includ prevederi legale sau situația în care produsele devin nerelevante pe piață, cererea pentru acestea scăzând substanțial. Procedura prevede și o delistare parțială, Supermarket La Cocoș având obligația de a menține cel puțin 80% din achizițiile de produse de la furnizorii relevanți, pe o perioadă de doi ani. În România, grupul Schwarz operează magazinele Kaufland și Lidl. Angajamentele formulate de grupul Schwarz sunt publicate pe pagina web a autorităţii de concurenţă, la adresa: http://www.consiliulconcurentei.ro.

Consiliul Concurenţei invită persoanele fizice sau juridice interesate să trimită observaţii cu privire la angajamentele propuse de grupul Schwarz până la data de 16 ianuarie 2026, prin email, la adresa bunuri.consum@consiliulconcurentei.ro sau prin poştă la adresa Consiliului Concurenţei, Piaţa Presei Libere nr. 1, corp D1, sector 1, Bucureşti, cod poştal 013701.