Creatoarele din industria de animație se pot înscrie în programul Sisterhood of Young Animation Auteurs

După succesul primei ediții, Sisterhood of Young Animation Auteurs (SYAA) revine la Animest.17, oferind noi oportunități de dezvoltare animatoarelor, ilustratoarelor, regizoarelor și scenaristelor care lucrează la propriul lor proiect de scurtmetraj animat, în calitate de autor principal. Până pe 30 mai, artistele din România și Republica Moldova sunt invitate să își înscrie proiectele, pentru participarea gratuită la primul și cel mai amplu program de la noi din țară dedicat lor, prin completarea formularului disponibil pe site-ul proiectului: syaa.animest.ro.

O inițiativă prin care Festivalul Internațional de Film de Animație Animest încurajează și promovează talentele feminine din domeniu, SYAA reprezintă un program intensiv de lucru care aduce noile voci din lumea filmului de animație față în față cu profesionistele din industria europeană. Timp de 7 zile, mentorii le vor oferi celor 10 participante selectate sfaturi profesioniste în ceea ce privește scenariul, conceptul regizoral, viziunea artistică și producția în sine, dar și secrete din culisele acestui domeniu, împărtășind propriile experiențe.

Crearea unei comunități de femei care să funcționeze ca o rețea de suport împotriva discriminării din industrie se numără printre principalele obiective SYAA. Programul va consta într-o serie de prelegeri, prezentări, ateliere practice, întâlniri 1:1, proiecții și evenimente de networking, în cadrul cărora participantele își vor putea dezvolta proiectele de scurtmetraj animat. De asemenea, ele vor învăța cum să-și elaboreze portofoliile artistice, ce instrumente să folosească în dezvoltarea unei idei, care sunt pârghiile pentru dezvoltarea unei cariere artistice independente și cum poate arăta procesul de înființare a unui studio de animație.

Criteriile de eligibilitate pentru înscrierea în program nu includ o limită de vârstă, iar participarea studentelor este mai mult decât încurajată. Programul se va desfășura în limba engleză, limbă în care vor trebui redactate toate materialele necesare pentru înscriere. În urma analizării acestora, 10 creatoare vor fi invitate la workshop-ul organizat la București în perioada 29 august – 4 septembrie 2022.

La prima ediție SYAA, 12 artiste au fost selectate pentru participarea la programul creat din dorința de a stabili un echilibru de gen în industria de film de animație din România. În urma unei consultări cu Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale București, Asociația Animest a constatat că, între 2016 și 2020, deși 73% dintre studenții înscriși la secția de animație au fost femei, doar 14.44% dintre proiectele depuse la concursul de scenarii organizat de Centrul Național al Cinematografiei au fost semnate de cineaste.

,,SYAA a fost cea mai faină experiență profesional educațională din ultima vreme. Am venit foarte entuziasmată și nu am fost dezamăgită. E foarte util ce am învățat. Am trecut prin toate etapele producției unui film de animație, inclusiv cel legal, și observarea punctelor de vedere ale producătorilor, ceea ce a completat puzzle-ul producției de la care îmi lipseau aceste piese. Iar faptul că le-am cunoscut pe toate surorile din animație mi-a dat o stare de bine și un sentiment de comunitate”, subliniază Alma Cazacu, una dintre artistele care au participat la prima ediție a programului. ,,Am fost plăcut surprinsă când am descoperit un astfel de program în România, unde simt că animația este încă oarecum învăluită în mister. Mi se pare important și că programul este dedicat autoarelor de conținut animat/pentru animație. Consider că acesta este un grup care merită mai multă susținere în țara noastră pentru ca întreaga industrie să poată înflori cu noi perspective”, adaugă Ruxandra Albulescu.

Mai multe detalii despre Sisterhood of Young Animation Auteurs sunt disponibile online, pe site-ul dedicat programului: http://syaa.animest.ro/.