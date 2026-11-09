Cum arată burgerul de 6.500 euro cu foiță de aur și ingrediente din cinci țări

Un burger cu foiță de aur comestibil, ingrediente premium din mai multe țări și un preț anunțat de 6.500 euro reprezintă una dintre cele mai neobișnuite propuneri gastronomice din București.

Preparatul, prezentat în cadrul unei demonstrații culinare la GAL Steak House, este conceput ca o experiență pentru șase până la opt persoane și face parte din strategia restaurantului de a atrage clienți din segmentul premium.

Ce conține un burger de 6.500 euro

Rețeta reunește ingrediente din Japonia, Spania, Italia, Franța și România, iar printre componentele utilizate se numără carnea de vită, o brânză maturată în grotă, foie gras franțuzesc, jamón ibérico, trufe negre și maioneză japoneză cu trufe.

Unul dintre momentele centrale ale preparării este aplicarea foiței de aur comestibil pe partea superioară a chiflei. În cadrul demonstrației, echipa a precizat că aurul utilizat are o puritate de aproximativ 23–24 de carate. Preparatul a fost dezvoltat prin colaborarea mai multor membri ai echipei, inclusiv specialiști în prepararea cărnii și în patiserie.

Prețul anunțat plasează preparatul într-o categorie diferită de oferta obișnuită de restaurante, în care produsul alimentar este asociat unei experiențe gastronomice de grup. Raportat la șase până la opt participanți, costul ar reprezenta aproximativ 813–1.083 euro de persoană, dacă suma este împărțită egal.

GAL Steak House: 135 de locuri și spații dedicate evenimentelor corporate

Dincolo de burgerul cu foiță de aur, GAL Steak House își construiește oferta în jurul preparatelor din carne de vită, al experiențelor private și al evenimentelor de afaceri.

Restaurantul din centrul Bucureștiului dispune de 135 de locuri, distribuite între sala principală de dining, cu 54 de locuri, un salon privat de 18 locuri, un Cigar Lounge de 12 locuri și două terase cu 35, respectiv 16 locuri.

Conceptul include și spații suplimentare pentru evenimente cu capacități cuprinse între 30 și 200 de persoane, destinate întâlnirilor de afaceri, lansărilor de produse, recepțiilor și petrecerilor private.

Locația dispune și de o sală privată cu masă din lemn masiv, un spațiu pentru degustări și demonstrații culinare, precum și două terase care pot funcționa în configurații deschise sau închise.

Bucătăria este coordonată de executive chef Mihai Năstase, iar echipa de management îi include pe Eugen Tudosie, project manager, și Sorin Minca, manager.