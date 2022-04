Cum se stabilesc, de fapt, cotele la casele de pariuri

În principiu, cotele la pariuri sportive exprimă, prin intermediul cifrelor, probabilitatea ca diverse evenimente să se producă. Ele pot fi în format zecimal (cote europene), facțional (britanic) sau american (numere întregi).

Spunem „în principiu”, pentru că numai pariorii începători cred că o cotă afișată pe un site exprimă cu exactitate șansele de câștig pe care le are selecția aleasă. Agențiile de pariuri stabilesc cotele în funcție de alte criterii. Desigur, probabilitatea reflectată nu diferă cu mult de cea reală, însă ideea este că mecanismele prin care se ajunge la o anumită valoare a cotei se raportează la criterii diferite.

Cifrele pe care le vedem pe platformele bookmakerilor sunt rezultatul muncii unei echipe de specialiști numiți „traderi”, experți în sport, matematică, statistică, probabilități și psihologie. Aceștia calculează cotele în trei pași: mai întâi, anticipează cât la sută din miza totală se va duce pe fiecare opțiune de pariere în parte, din fiecare piață aflată în ofertă. Apoi, respectând strategia agenției, decid care este marja de profit care se va regăsi în cote (și, implicit, Payout-ul). În fine, în ultima etapă, traderii fac calculele necesare pentru a vedea ce cotă corespunde fiecărui eveniment care se poate produce în meciul respectiv.

Datorită marjei de profit, pentru orice casă de pariuri, este suficient ca sumele pierdute de pariori să fie aproximativ egale cu cele câștigate de alți jucători. „Ora exactă” în această industrie este dată de cele mai importante agenții, care au colectivele proprii de traderi. Agențiile mai mici preiau cotele brute, pe care le ajustează în funcție de propria marjă de profit. Poți învăța foarte ușor cum poți să calculezi procentul de câștig. Există și companii care nu oferă pariuri sportive, ci au ca obiect de activitate strict stabilirea cotelor, vânzând acest serviciu unor case de pariuri.

Cotele comerciale sunt reglate de piață

O dată afișate pe site-urile de pariuri, cotele sunt reglate de piață. Cota unei selecții scade dacă pe acea selecție se plasează un volum mare de bani. Automat, cota selecției contrare crește, tocmai pentru a se menține echilibrul despre care aminteam. De exemplu, dacă se pariază masiv pe selecția „peste 2.5 goluri” într-un meci, cota acelei selecții scade, iar cota selecției „sub 2.5 goluri” crește. Așa se explică faptul că pe site-urile operatorilor foarte populari cotele pentru victoriile favoritelor scad mai repede decât pe site-urile agențiilor cu mai puțini clienți.

Pe piață, pot exista diferențe mari între cotele oferite de agenții pentru aceeași selecție, chiar la nivelul 1.80 vs 1.60. Este foarte important să îți deschizi cont la casele de pariuri care oferă cote mari, pentru că acolo apar cele mai multe pariuri de valoare (cota de pe site este mai mare decât cota care indică exact probabilitatea de câștig). Cota reală o poți calcula singur: după ce analizezi cu atenție meciul, stabilești care sunt șansele procentuale ca selecția să fie câștigătoare. Să spunem că ajungi la concluzia că o echipă are 60% șanse să învingă. Cota reală va fi 1/(60/100), adică 1.66. Dacă bookmakerul oferă cota 1.67 sau mai bună, atunci pariul pe acea selecție are valoare.

În concluzie, cotele pe care le vezi pe site-urile bookmakerilor nu sunt „reale”, ci „comerciale”. Pe de o parte este bine, pentru că în acest fel apar pariurile de valoare. Pe de altă parte, există pariori care se păcălesc și pariază ghidându-se exclusiv după cote, fiind convinși că ele reflectă fidel probabilitatea de câștig.