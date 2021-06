Cumpara sisteme pentru case inteligente de cea mai mare performanta

Daca esti in cautarea unor sisteme pentru case inteligente, ai nimerit in locul potrivit deoarece Safety Security este magazinul online care iti pune la dispozitie solutii pentru case smart de la TeleTask, furnizorul nostru de baza care asigura o mare performanta, alaturi de produse de calitate superioara, moderne si care aduc tehnologii inovative in acest domeniu.

Dorim sa colaboram doar cu profesionisti, astfel incat sa asiguram faptul ca vei beneficia de case inteligente, de care te poti bucura si care ofera un confort sporit stilului de viata, dar si activitatilor de zi cu zi. Astfel ca smart homes by TeleTask reprezinta solutia optima pentru locuinta ta si nu numai, intrucat sistemele oferite se pot adapta in functie de nevoile fiecarui client, fie ca vorbim despre apartamente, fie despre afaceri, hotel sau birouri.

De asemenea, profita de toate avantajele pe care ti le oferim atunci cand achizitionezi de la noi, precum calitate garantata, preturi foarte avantajoase, livrarea comenzii tale cu maxima promptitudine, dar si oportunitatea de a colabora doar cu echipe specialiste din industrie.

Solutii moderne

La Safety Security iti punem la dispozitie o multitudine de solutii moderne de automatizare a casei cu TeleTask pentru a beneficia de confortul pe care il meriti, de securitate maxima, dar si de managementul energiei datorita sistemului inovativ si de ultima generatie propus de catre furnizorul nostru. Sistemele de automatizari pentru case inteligente by TeleTask propuse reprezinta standarde de calitate de nivel inalt, iar acestea pot fi programul Prosoft pentru configurarea instalatiilor TeleTask, Control Tower potrivit pentru un management al cladirilor de mari dimensiuni, inclusiv pentru un numar mai ridicat de cladiri, asigurand o viziune de ansamblu pentru alarmele tehnice, dar si toate caracteristicile de automatizare si integrare.

De asemenea, dispunem si de softul TeleTask GUI+ care permite un control al functiilor pentru sistemul de automatizarea caselor inteligente, cu ajutorul unui computer sau a unui ecran, unde aveti posibilitatea de a vizualiza scheme de temperatura, consum al energiei si nu numai. Totodata, sistemul de casa inteligenta integreaza toate functiile posibile, de la utilitati, precum aerul conditionat, pana la controlul video-audio si a functiilor de securitate sporita.

Inovatie si performanta

Gama noastra de sisteme pentru case inteligente si nu numai prezinta o mare performanta, inovatie si standarde de calitate inalte, intrucat furnizorul nostru, TeleTask, este unul dintre cei mai profesionisti si specializati din acest domeniu. Produsele sunt de nivel inalt, cat si serviciile oferite, indiferent de ceea ce vei alege. Apeleaza cu increde la magazinul nostru online daca iti doresti sa profiti de toate aceste beneficii si fii sigur ca vei face cea mai buna alegere, intrucat calitatea este factorul care chiar conteaza atunci cand cumperi orice produs.

Solicita o oferta

Cu ajutorul magazinului nostru online este mult mai rapid si eficient sa comanzi orice produs pe care ti-l doresti, intrucat nu mai trebuie sa te deplasezi catre magazinele fizice pentru a cauta ceea ce ai nevoie. Chiar din confortul casei tale poti vizualiza intreaga noastra gama de sisteme pentru case inteligente si poti plasa comanda imediat, fara prea multe eforturi. Economiseste timp si te poti ocupa de activitatile tale mult mai importante.

Apeleaza doar la profesionisti

Un aspect important pe care il poti lua in considerare in cazul in care doresti sa achizitionezi produse din gama noastra consta in oferirea de suport pentru orice problema pe care o intampini. Echipa noastra de specialisti te poate ajuta cu recomandari si indrumari utile, astfel ca suntem orientati catre solutiile cele mai optime pentru nevoile tale.

Livrare in cel mai scurt timp

Daca cumparaturile online necesita doar cateva minute pentru a plasa o comanda, noi iti garantam faptul ca te vei bucura de produsele dorite in cel mai scurt timp posibil deoarece livrarea la noi este una foarte prompta.