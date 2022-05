“Dance4pupils&teachers”

Rodica Precupețu

Formator, echipa proiectului Teachers for SwanZ

Care credeți că este cel mai așteptat moment într-un proiect la care participă patru parteneri din trei țări diferite, după un an și ceva de activități desfășurate pe Zoom? Exact, este mult visatul moment în care ne vedem fizic pentru prima dată, lucrăm împreună, ne exprimăm gândurile, râdem, ne înțelegem din priviri, ne căutăm cuvintele care parcă fac parte dintr-un vocabular universal, ne bucurăm să fim unii lângă alții. Ne simțim bine, de parcă ne-am cunoaște de mult.

Așa a fost și la prima întâlnire față în față a profesorilor, instructorilor și elevilor din școlile de dans și coregrafie implicate în proiectul Teachers for SwanZ, o inițiativă cofinanțată prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene. Grupuri de elevi și profesori sau instructori de dans din România, Austria și Bulgaria s-au reunit la București, în perioada 6 – 9 mai a.c., gazdă fiind inițiatorul și coordonatorul proiectului – Liceul de Coregrafie Floria Capsali.

Au participat toate entitățile partenere în proiect – liceul amintit și Uniunea Elenă din România, Școala Națională de Arte Prof. Vesselin Stoyanov din Ruse, Bulgaria, și Attitude Studios din Viena, Austria, în total peste 30 elevi și circa 20 profesori, activitățile desfășurându-se în diferite locații. Programul a cuprins două sesiuni distincte – un training pentru profesori, intitulat Dance4teachers, și unul pentru elevi, intitulat Dance4pupils. Principalii protagoniști au fost cadre didactice din Liceul Floria Capsali, lectori invitați din lumea dansului, instructori de dans, traineri profesioniști. Dar este de subliniat că, direct sau indirect, toate activitățile profesorilor au vizat o mai bună și mai actuală pregătire de specialitate a elevilor, o mai bună comunicare, pregătire pentru scenă, capacitate de empatie și dialog, astfel încât ei să fie pregătiți în anii viitori pentru a se integra în lumea artistică și pentru performanță.

Trecând în revistă momentele celor patru zile de pregătire intensivă, avem imaginea unui puzzle inedit: elementul predominant a fost, așa cum era și firesc, dansul – de la cel tradițional la dansul de caracter, de la balet la dansul contemporan, mai exact tipurile de dans care se predau și se învață în școlile de profil. Lecții deschise de balet au susținut profesoarele Mihaela Vasilovici de la Liceul Floria Capsali, care a prezentat studii de balet, nivel avansat, exerciții la bară și la centru, sărituri, precum și Laura Cristinoiu de la Attitude Studios, care a prezentat tehnica piruetei și exerciții suport pentru turații; dansul de caracter a fost prezentat și exersat împreună cu prof. Mădălina Mechenici de la Liceul Floria Capsali, moment inedit pentru colegii bulgari, care nu predau această disciplină în programul școlii. Raluca Mălăeru, profesoară de balet la același liceu, a susținut o oră de balet cu profesorii care predau alte materii în școlile de dans și care nu au mai exersat baletul niciodată. Cu copiii a realizat un alt moment de balet, pe o muzică mai puțin utilizată, iar elevii au fost provocați să se adapteze unui stil muzical diferit.

Modulul de dans tradițional românesc a fost susținut de profesorii Simona Paraschivu și Claudiu Staicu de la liceul – gazdă, iar dansul contemporan a fost prezentat și exersat împreună cu prof. Simona Paraschivu. Echipa bulgară și cea a Uniunii Elene din România s-au implicat cu multă deschidere în modulul de dans tradițional, exersând împreună un dans din Maramureș, dansuri bulgărești și grecești.

Cunoscutul dansator, coregraf, expert cultural și manager de organizații culturale Cosmin Manolescu i-a invitat pe toți participanții la câteva sesiuni de regândire a dansului și de descoperire a unor noi strategii de predare în această eră marcată de pandemie și război. Exercițiile coordonate de Cosmin Manolescu s-au desfășurat în spații închise și deschise, promovând un stil liber, modern, apropiat de natură. Exercițiile au adus împreună elevi, profesori de dans, profesori de alte materii, ceea ce a dus la crearea unor momente de dans inedite și foarte gustate de către cei prezenți.

Extrem de interesante și apreciate au fost și sesiunile de training pe teme conexe predării artei dansului, teme care întregesc puzzle-ul și vin în completarea formării pe care elevii o dobândesc la școală. Este vorba despre perfecționarea profesorilor pe teme de comunicare, dialog între limbi și culturi, exersarea abilităților de coaching și soft skills, astfel încât să fie extinse și diversificate, într-un spirit modern, metodele de lucru cu copiii la clasă și în afara clasei.

Valentin Dițulescu, trainer la școala de actorie Go!Bananas, a propus profesorilor exerciții interactive axate în special pe teme de comunicare, leadership, legătura dintre minte și corp, controlul emoțiilor, conceperea unor jocuri care pot fi folosite în clasă.

Francesca Dogaru, actriță, activist social, coaching trainer la World Wilde Fund, a susținut un modul despre comunicare, relațiile cu ceilalți, cum să ne înțelegem pe noi înșine, limbajul emoțiilor și al gesturilor, finalizat cu un moment de dans, prin care copiii au ilustrat cele discutate.

Un atelier de actorie cu elevii și profesorii, intitulat My gift to the world, a fost susținut de Monica Săndulescu, actriță și formator în cadrul Attitude Studios. Temele abordate prin exerciții interactive au fost cunoașterea propriului corp, acceptarea și aprecierea față de sine, încrederea care trebuie să existe între parteneri în cadrul echipei aflate în clasă sau pe scenă, ilustrată prin momente de improvizație – creații proprii ale unor grupuri de câte doi elevi.

Cătălina Lupu, trainer, a propus un exercițiu bazat pe relația inversată profesor – elev, pentru a dezbate conceptul de cultură a demnității și a arăta cum pot fi depășite emoțiile negative, cum poate fi cultivată stima de sine. Au rezultat un set de desene și trei momente de dans, în grupuri de câte 2 copii, care au improvizat și au creat propria coregrafie.

Profesorii au luat parte și la un atelier axat pe promovarea cunoașterii și dialogului între etnii, limbi și culturi, ca element esențial al educației pentru cetățenie democratică în societatea actuală. Element care nu poate lipsi din pregătirea artiștilor care vor urca în curând pe scenele lumii, în viziunea lectorului – Rodica Precupețu, formator în echipa Liceului Floria Capsali.

Dacă momentul de start s-a desfășurat la sediul Uniunii Elene din România, unde Olimpia Bândea, secretar general al organizației, a vorbit despre activitatea gazdelor, iar echipele de instructori și elevi au prezentat câteva dansuri grecești, momentul de final s-a petrecut la Opera Națională din București, o instituție prestigioasă cu o istorie de peste 100 de ani. A fost un prilej pentru toate echipele, profesori și elevi, să exprime câteva gânduri la finalul celor patru zile de pregătire, iar pentru organizatori să facă o evaluare la cald a activității. Prof. Mădălina Giurgescu, directorul Liceului Floria Capsali, și prof. Diana Zăvălaș, managerul proiectului, au adunat o colecție frumoasă de aprecieri și de propuneri pentru viitor.

Pe parcursul șederii lor la București, participanții au vizitat Palatul Parlamentului, cu sprijinul domnului deputat Dragoș Gabriel Zisopol, președintele Uniunii Elene din România, și au vizionat trei spectacole – unul de dans românesc, la Palatul Copiilor, unul de balet la Centrul Cultural Ion Manu din Otopeni și unul de dans contemporan la Centrul Național al Dansului București.

Din evaluările participanților și nerăbdarea cu care copiii așteaptă să se întâlnească din nou la sesiunile de training viitoare, care vor avea loc la Ruse, în Bulgaria, putem trage concluzia că evenimentul de la București a fost o reușită. Proiectul Teachers for SwanZ merge mai departe.