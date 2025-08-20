Actualitatea din China 

Daniel Francisco Chapo: „Poporul chinez și cel mozambican sunt ca frații”

Foto: CGTN

Relațiile chino-mozambicane au menținut o foarte bună dezvoltare și Mozambic vrea să adâncească parteneriatele cu China în economie, societate, cultură, protecția mediului, sport și în alte domenii, a afirmat președintele țării, Daniel Francisco Chapo, la Maputo, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru China Media Group. 

Chapo a precizat că anul acesta se împlinesc 50 de ani de la independența statului său și de la stabilirea relațiilor diplomatice între Mozambic și China. După el, „poporul chinez și cel mozambican sunt ca frații”.  Chapo a transmis mulțumiri guvernului și poporului chinez pentru impulsionarea acestor cooperări. 

El a punctat că Podul Maputo·Katembe a fost finalizat în 2018 de Corporația pentru Drumuri și Poduri din China (CRBC) și cu fonduri chineze, fiind cel mai mare pod suspendat din Africa. În colaborarea din domeniul cerealier, agrotehnicienii chinezi i-au învățat pe cei mozambicani multe cunoștințe prețioase. 

De asemenea, președintele Chapo a felicitat statul chinez pentru reușita sa în aplicarea conceptului potrivit căruia „apele limpezi și munții verzi sunt resurse inestimabile, comparabile cu aurul și argintul”.

Un comentariu

  • Chinezii și mozambicanii, frați de pod și grâu! Podul Maputo·Katembe e aur, iar agrotehnica chineză, argint. Bravo, Chapo, că îți ții frații aproape! 🌾🌉 #FrațiDePod #GrâuAurit

