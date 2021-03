De ce aspecte trebuie sa tina cont o femeie in alegerea unei genti?

Atunci cand vine vorba despre alegerea unei genti de dama fiecare doamna si domnisoara este pusa in fata unei adevarate provocari prin prisma ofertei foarte numeroase si diversificate de astfel de accesorii. Cu toate acestea, femeile nu se pot lipsi de accesorii precum genti si posete. Fie ca vorbim despre o iesire in oras alaturi de prieteni, fie ca vorbim despre persoanele care merg la locul de munca zi de zi si au nevoie de o geanta, un astfel de accesoriu este absolut necesar.

Avand in vedere oferta foarte diversificata si numeroasa de genti dama, fiecare femeie trebuie sa aiba in minte anumite aspecte de care sa tina cont pentru a se asigura ca isi cumpara cea mai potrivita geanta care sa raspunda nevoilor sale. Iata care sunt principalele aspecte de care trebuie sa tina cont fiecare doamna si domnisoara atunci cand este in cautarea unei genti dama potrivita pentru nevoile sale si pentru asteptarile sale.

1.Care este scopul pentru care ai nevoie de geanta

Primul lucru pe care trebuie sa il ai in vedere atunci cand vrei sa cumperi o geanta de dama se refera la scopul pentru care urmeaza sa folosesti geanta respectiva. Poti avea nevoie de o geanta sau de o poseta pentru a merge la locul de munca in fiecare zi sau poti sa ai nevoie de o geanta pentru a o folosi atunci cand iesi in oras cu prietenii sau cand mergi la cumparaturi. Pe de alta parte, poate ai nevoie de o geanta de dama pentru evenimente si ocazii speciale precum evenimente sau petreceri. Pentru oricare dintre aceste situatii exista foarte multe modele si tipuri de genti dama, insa este important de stiut faptul ca nu poti folosi aceeasi geanta pentru toate aceste scopuri.

2.Ai in vedere fizionomia corpului

Un al doilea pont pentru a gasi cea mai potrivita geanta pentru dama se refera la forma corpului. In acest sens trebuie sa ai in vedere inaltimea ta si formele corpului. O geanta de dama poate scoate in evidenta anumite forme ale corpului in functie de lungimea bretelei gentii sau in functie de dimensiunea ori de forma acesteia. Si daca anumite femei isi doresc sa iasa in evidenta formele corpului, exista si persoane de sex feminin care doresc sa se imbrace si sa se accesorizeze tocmai pentru a nu scoate in evidenta forma corpului. Din aceasta perspectiva femeile inalte pot sa aleaga cu incredere genti dama cu forme rotunde si dimensiuni medii sau mari, pe cand femeile scunde se pot orienta spre gentile de dimensiuni mai mici si cu forme in linii drepte.

3.Orienteaza-te spre culori si nuante potrivite

Un alt detaliu foarte important in alegerea unei genti sau a unei posete se refera la culoarea sau nuanta acesteia. Culoarea trebuie sa se asorteze sau sa se completeze cu hainele, cu incaltamintea sau cu alte accesorii, iar nuantele trebuie sa tina cont de asemenea de momentul zilei sau de ocazia pentru care alegi sa folosesti geanta respectiva. Din acest punct de vedere culorile si nuantele pentru care optezi in materie de genti dama trebuie sa fie in tonuri de culori pale sau neutre atunci cand vorbim despre gentile office sau despre gentile elegante, iar atunci cand vorbim despre gentile casual sau despre un rucsac ne putem gandi chiar si la culori intense.

4.Calitatea si pretul gentilor de dama

Nu in ultimul rand atunci cand urmeaza sa cumperi o geanta de dama este foarte important sa alegi in primul rand genti de dama de calitate superioara. Desigur, si pretul este important, dar in masura in care iti ofera un raport calitate-pret foarte bune.