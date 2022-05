De ce să alegi un scuter electric

Scuterele electrice ar putea părea un concept nou, dar acestea au câștigat din ce în ce mai multă popularitate în ultimii ani. Tot mai multe opțiuni de scutere electrice încep să devină disponibile pe piață și tot mai mult motocicliști fac trecerea către avantajele motoarelor electrice. Iată câteva motive pentru care ar trebui să iei în considerare alegerea unui scuter electric!

1. Puterea instantanee și viteza

Scuterele electrice îți oferă o putere incredibilă și sunt extrem de rapide. Prin cuplare instantanee de 100%, obții accelerație rapidă care nu poate fi egalată de către un scuter alimentat cu combustibil fosil. Furnizarea cuplării este liniară, ceea ce înseamnă, de altfel, că nu vei avea senzația de supratensiune atunci când accelerezi.

2. Costuri reduse de întreținere

Scuterul electric are o singură piesă mobilă. Nu are nevoie de ulei, bujii, filtre de aer sau curele de distribuție. Spre deosebire de motocicleta cu combustibil, care are o mulțime de piese, nu va trebui să-ți petreci timpul murdărindu-te în încercarea de a le curăța. Singura întreținere pe care va trebui s-o efectuezi unui scuter electric este cea a anvelopelor, plăcuțelor de frână și lichidului hidraulic.

3. Deplasare silențioasă

Scuterele electrice sunt, în mod esențial, mult mai silențioase decât cele alimentate cu combustibil. Acest lucru este excelent pentru persoanele cărora le place să vorbească sau să asculte muzică. În orice caz, este mult mai delicat pentru urechi, motiv pentru care nu va trebui să porți căști inconfortabile care să diminueze zgomotele nedorite ale accelerației.

4. Greutatea redusă

După cum am spus, scuterele electrice nu au atât de multe componente precum cele tradiționale. Acest lucru se traduce printr-o greutate mult redusă, adică posibilitatea de a te deplasa cu scuterul electric într-un mod mult mai accesibil, chiar și atunci când nu este pornită. Greutatea redusă îi permite, de asemenea, să fie mult mai agilă și rapidă în trafic.

5. Perfectă pentru deplasarea în oraș

Scuterele electrice sunt mult mai potrivite pentru deplasarea prin oraș, mai ales atunci când acesta este aglomerat. Spre deosebire de utilizarea unui autoturism, nu trebuie să îți faci griji că poți rămâne blocat în trafic sau într-un ambuteiaj. Iar dacă orașul în care stai are și piste speciale, atunci trebuie să optezi numaidecât pentru unul.

6. Prietenos cu mediul

Nu este surprinzător faptul că mediul a început să fie din ce în ce mai poluat. Date fiind emisiile de dioxid de carbon, gaze de eșapament, respectiv consumul exagerat de combustibili fosili, natura are mult de suferit în urma unor astfel de procese. Alegerea unui scuter mobil îți permite să adopți un comportament sustenabil, sănătos, atât de necesar în ziua de astăzi.

7. Gata cu locurile de parcare ocupate

Dat fiind faptul că scuterele electrice sunt mici, nu vei duce niciodată lipsa unui loc de parcare. Ceea ce înseamnă că vei economisi timp, nu vei mai da ture suplimentare în jurul parcării pentru a găsi un loc special și, bineînțeles, vei putea oricând să îl parchezi undeva unde îl poți supraveghea.

Există multe motive pentru care ar trebui să iei în considerare alegerea unui scuter electric. Chiar dacă ți s-ar putea părea o investiție mult prea mare, în timp vei ajunge să economisești mult mai mult decât ai cheltuit atunci când ai achiziționat-o.