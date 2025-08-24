De ziua independenței, Ucraina a atacat Rusia

Ucraina a lansat o serie de atacuri cu drone pe teritoriul rus duminică, ziua în care sărbătoreşte independenţa, provocând incendii într-o centrală nucleară şi un terminal petrolier, în contextul în care eforturile diplomatice de soluţionare a conflictului se află într-un impas.

În timp ce perspectiva unei întâlniri între Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski se îndepărtează, autorităţile locale ruse au anunţat în cursul nopţii că au interceptat drone ucrainene în regiuni uneori îndepărtate de front, precum Sankt Petersburg (nord-vest) sau Volga.

Doar puţin după miezul nopţii (21:00 GMT), unul dintre aceste aparate a fost doborât de apărarea antiaeriană rusă şi „a explodat, avariind un transformator auxiliar” pe terenul centralei nucleare situate în regiunea rusă de frontieră Kursk, a anunţat operatorul acesteia pe contul său Telegram.

„Incendiul a fost stins”, a adăugat acesta, precizând că nu au existat victime, dar că funcţionarea unui reactor a fost redusă. „Nivelul de radiaţii pe sit-ul industrial al centralei nucleare din Kursk şi în împrejurimi nu s-a modificat şi corespunde nivelurilor normale”, potrivit aceleiaşi surse.

Avertismentul Agenției pentru Energie Atomică

De la începutul luptelor, Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) avertizează asupra riscului unei catastrofe, în special la centrala nucleară de la Zaporijjie, din sudul Ucrainei, ocupată din martie 2022 de Rusia.

În august 2024, Vladimir Putin a acuzat Kievul că intenţionează să lovească centrala situată în regiunea Kursk, aflată atunci sub ofensiva ucraineană. Forţele ruse au recucerit-o în primăvară.

Pe coasta Mării Baltice, interceptarea a 10 drone în portul Ust-Luga, lângă Sankt Petersburg, a provocat un incendiu într-un terminal petrolier al grupului rus Novatek, a declarat guvernatorul regional Alexandre Drozdenko pe Telegram. „Pompierii şi Ministerul Situaţiilor de Urgenţă lucrează pentru a-l stinge”, a adăugat el.

Rusia a lansat o ofensivă militară de amploare în Ucraina în februarie 2022 şi controlează în prezent aproximativ 20% din această ţară vecină, inclusiv Crimeea, peninsula anexată în 2014.

În ultimele săptămâni, pe măsură ce discuţiile pentru a pune capăt conflictului s-au accelerat sub presiunea lui Donald Trump, Ucraina a lansat zeci de drone către teritoriul rus. Ea vizează în special rafinăriile şi depozitele de petrol ruseşti pentru a le împiedica capacitatea de a finanţa ofensiva.