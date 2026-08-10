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Dialog pentru consolidarea relațiilor economice și sociale dintre România și China

Curierul Național
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Curierul Național

Secretarul general al Confederației Sindicale Naționale MERIDIAN, domnul Dumitru Fornea, s-a întâlnit astăzi cu președintele Camerei de Comerț și Industrie România-China, domnul Nicolae Vasilescu, și cu vicepreședintele acestei organizații, domnul Ștefan Rădeanu.
Întâlnirea a constituit un bun prilej pentru un schimb de opinii privind dezvoltarea relațiilor economice dintre România și China, atragerea investițiilor, consolidarea cooperării dintre mediul de afaceri și organizațiile reprezentative ale lucrătorilor, precum și rolul dialogului social în susținerea dezvoltării economice durabile.
Discuțiile au evidențiat importanța unei cooperări mai strânse între organizațiile patronale, sindicale și instituțiile implicate în promovarea relațiilor economice internaționale ale României, în beneficiul dezvoltării economice și al creării unor locuri de muncă stabile și de calitate.
Confederația Sindicală Națională MERIDIAN susține dezvoltarea unui dialog deschis și constructiv cu reprezentanții mediului de afaceri și cu partenerii internaționali, pornind de la principiul că dezvoltarea economică trebuie să fie însoțită de progres social și de respectarea drepturilor lucrătorilor.

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