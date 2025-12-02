Diana Buzoianu: „Raportul Corpului de Control privind acordarea bonusului de pensionare de aproximativ 100.000 euro la Direcția Silvică Arad a fost trimis la Parchet”

Ministra mediului, apelor și pădurilor a semnat raportul Corpului de Control privind Direcția Silvică Arad. În ceea ce privește situația economică a Direcției Silvice Arad:

Raportul Corpului de Control ne arată că această direcție silvică este într-o cădere financiară accelerată. În anul 2024, aceasta a închis bilanțul cu o pierdere de aproximativ 15 milioane de lei, iar în primele șase luni ale anului 2025 deja au fost acumulate pierderi de 12 milioane de lei. Am descoperit, cu ocazia acestui control, că au fost identificate inclusiv investiții care au fost achiziționate, recepționate, plătite, dar care nu există în realitate. Este, de exemplu, cazul drumului forestier Valea Orbilor, unde au fost plătite facturi în valoare de 280.000 de lei pentru refacerea unui drum care ar fi fost afectat de calamități. Există rapoarte, există hârtii, există absolut tot ceea ce ar trebui să existe pentru un drum care ar fi trebuit să fie făcut corect, funcțional. În practică, acolo au fost aruncate câteva pietricele de la râul de lângă, iar drumul nu există nici astăzi, deși banii au fost plătiți.”

Ministra a explicat și cazul fostului director al Direcției Silvice Arad, Teodor Țigan, pentru care, Casa Județeană de Pensii Arad a emis decizia de pensionare în decembrie 2022. Deși documentele erau adresate Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, ele au fost transmise inexplicabil către Ocolul Silvic Bârzava. Acolo, documentele au fost înregistrate, dar nu au fost transmise mai departe, analizate și consemnate. În paralel, cererea de pensionare anticipată și cea pentru limită de vârstă sunt aprobate în doar două zile, deși legea prevede un termen de 45 de zile.

„Acest ocol silvic nu a anunțat mai departe Romsilva. Drept urmare, directorul silvic Arad a continuat să fie angajat în calitate de director silvic în Direcția Silvică Arad, deși legea spune foarte clar că, în momentul în care te pensionezi, pe oricare dintre motive, contractul de muncă ți se închide de drept. Romsilva a spus că nu știa că acest domn s-a pensionat, ceea ce a însemnat că directorul silvic a rămas în funcție și a avut și pensie în același timp”, a precizat ministra mediului, apelor și pădurilor.

„Cea mai gravă abatere se produce în decembrie 2023, când domnul director silvic a solicitat un bonus de pensionare în valoare de aproape 480.000 de lei brut. Aici raportul indică un abuz clar: deși era subordonat direct directorului general al Romsilva și bonusul trebuia solicitat și aprobat exclusiv de conducerea centrală a Regiei, cererea este depusă la Direcția Silvică Arad și aprobată la nivel local, doar de directorul economic, fără informarea și fără aprobarea RNP Romsilva. Este o încălcare directă a regulilor interne și a competențelor legale. În final, bonusul este plătit în șase tranșe, deși DS Arad se afla într-un colaps economic, iar contractul de muncă al domnului Țigan ar fi trebuit să înceteze cu un an înainte”, a mai adăugat Diana Buzoianu.

Raportul Corpului de Control va fi transmis Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, pentru ca procurorii să verifice dacă faptele descrise întrunesc elementele constitutive ale unor infracțiuni.

Totodată, raportul va fi transmis și către RNP Romsilva, în vederea luării măsurilor legale privind conducerea Direcției Silvice Arad, pentru pierderile masive înregistrate în perioada 2023–2024, precum și conducerile ocoalelor care nu au respectat bugetele și indicatorii de program.