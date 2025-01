Din Texas până în Florida, o furtună de iarnă aduce frig mortal și zăpadă în părți din sud

Mariana BUTNARIU (gds.ro)

Temperaturile scăzute au cuprins sudul, când o furtună de iarnă a început să răspândească zăpadă abundentă și gheață periculoasă în jurul unei regiuni din Texas până în nordul Floridei, care rareori vede o astfel de vreme. Frontul rece i-a făcut pe locuitori să se grăbească să izoleze conductele, să verifice sistemele de încălzire și să se aprovizioneze cu provizii de urgență.

Au fost raportate cel puțin patru decese legate de vreme. În Austin, Texas, două persoane au murit din cauza frigului, au confirmat oficialii marți seară, potrivit CBS News.

În comitatul Dale, Alabama, două persoane au murit și ele, a declarat biroul legist al județului. O femeie de 27 de ani a murit când vehiculul ei a fost implicat într-un accident pe un drum acoperit de zăpadă din orașul Ozark. În orașul Pinckard, un bărbat de 37 de ani care a încercat să-și încălzească locuința aprinzând aragazul a murit când casa lui a luat foc, a spus medicul legist.

Aproximativ 40 de milioane de oameni, în principal în sudul Statelor Unite, au fost supuși unui anumit tip de pericol meteorologic, inclusiv peste 21 de milioane în urma unei avertismente de furtună de iarnă, a declarat Marc Chenard, meteorolog la Serviciul Național de Meteorologie din College Park, Maryland. El a adăugat că aproximativ 170 de milioane de oameni din Munții Stâncoși până în punctele dinspre est au fost fie sub o avertizare extremă, fie sub un avertisment de vreme rece.

Unde sunt avertizările de furtună de iarnă?

Părți din Texas se află sub o avertizare de vreme de iarnă. Mai multe județe din părțile de sud și de est ale statului sunt sub avertizare de furtună de iarnă, care vizează o zonă uriașă din sud, inclusiv o mare parte a coastei de nord a Golfului.

În Texas, trei aeroporturi din Houston întrerup operațiunile de zbor marți, deoarece regiunea se așteaptă la condiții de călătorie periculoase.

Furtuna era de așteptat să afecteze Texas începând de luni seara, răspândindu-se spre est până miercuri dimineața, fiind așteptate ninsori abundente de-a lungul și la nord de coridorul Interstate 10, cu lapoviță și ploaie înghețată în sudul Texasului și sud-estul Georgiei și nordul Floridei.

Până marți, zonele din sudul Texasului până la Houston până la New Orleans au fost acoperite de o zăpadă rară.

Prima avertizare de viscol pentru Louisiana

O avertizare de viscol a fost în vigoare până marți la prânz în sudul Louisiana – prima emisă vreodată pentru zonă. Pentru a se califica pentru o avertizare de viscol, trebuie să existe vânturi susținute de peste 35 mph și zăpadă care provoacă o vizibilitate redusă până la 1/4 de milă timp de cel puțin 3 ore consecutiv.

Alte părți din Louisiana, Mississippi, Alabama și Florida Panhandle se confruntă, de asemenea, cu avertismente de furtună de iarnă.

În condițiile în care nordul Floridei se pregătește pentru posibilitatea de zăpadă și gheață, liderii Casei și Senatului din Florida au anulat luni reuniunile comisiei programate săptămâna aceasta.

În altă parte, oamenii din Câmpiile Nordului până la vârful Maine au tremurat de temperaturi extrem de reci de la o masă de aer arctic care a făcut ca temperaturile să scadă cu mult sub normal, cu frisoane de vânt periculos de reci.

Săptămâna care urmează va fi una dintre cele mai reci săptămâni din sudul Noii Anglie din ultimii ani, a raportat CBS Boston.

Câtă zăpadă și cât de frig?

Temperaturi record sunt așteptate până joi pentru două treimi din partea de est a SUA, iar frisoanele vântului ar putea fi până la 40-55 de grade sub zero în unele zone.

Temperaturile reci l-au determinat pe președintele Trump să depună luni jurământul ca președinte din interiorul Capitoliului Rotunda, anulând luni de planificare meticuloasă pentru un eveniment masiv în aer liber, cu mulțimi întinse în National Mall. Ultima dată când a avut loc o ceremonie inaugurală în interior a fost cea a lui Ronald Reagan în 1985.

În New York, temperaturile au reușit să ajungă luni la mijlocul anilor 20, dar din cauza brizei, se va simți sub zero în anumite părți ale statului. Zăpadă puternică cu efect de lac era așteptată în vestul statului New York de luni până miercuri dimineața, cu 1 până la 2 picioare posibile în unele zone de-a lungul lacului Ontario.

În Texas, cele mai scăzute temperaturi similare pot scădea până la 6 grade, potrivit meteorologilor CBS News Texas.

În altă parte, o zonă din Munții Stâncoși în Câmpiile Nordului va avea vreme mai rece decât cea normală în mai multe zile, temperaturile prognozate să scadă între minus 30 și minus 55 de grade.