Discursul Ambasadorului Han Chunlin la Celebrarea online a Zilei Naționale a Chinei 2022

Astăzi sărbătorim online împlinirea a 73 de ani de la întemeierea Republicii Populare Chineze alături de voi toți. În numele Ambasadei Chinei în România, am onoarea să transmit felicitări cordiale compatrioților chinezi din România și să adresez sincere mulțumiri oamenilor din toate categoriile sociale, cărora le pasă și susțin de multă vreme dezvoltarea Chinei și a relațiilor China-România.

De la înființarea Republicii Populare Chineze în 1949, sute de milioane de chinezi au depășit numeroase dificultăți, au rezistat furtunilor, au mers înainte cu curaj, au continuat să lupte și au obținut mari realizări care au atras atenția la nivel mondial. În special de la 2012, sub conducerea puternică a președintelui Xi Jinping și a guvernului chinez, modernizarea în stil chinezesc a înregistrat noi realizări istorice, națiunea chineză a făcut un mare salt de la a se ridica, la a deveni bogată și a deveni puternică.

În ultimul deceniu, dezvoltarea de înaltă calitate a făcut noi pași. Produsul intern brut a depășit pragul de 100.000 de miliarde de yuani, PIB-ul pe cap de locuitor a depășit 10.000 de dolari SUA, iar puterea națională cuprinzătoare s-a ridicat la un nou nivel. Fiind a doua cea mai mare economie a lumii, a doua cea mai mare piață de consum, cea mai mare țară producătoare, cea mai mare țară în comerțul cu bunuri și cea mai mare țară cu rezerve valutare, rezistența și durabilitatea dezvoltării economice a Chinei au fost semnificativ îmbunătățite, iar poziția sa pe harta economică globală se consolidează în continuare. China implementează pe deplin conceptul de dezvoltare bazată pe inovare, echilibrare, verde, deschidere și partajare, accelerează construirea unui nou model de dezvoltare în care ciclurile duale interne și internaționale se promovează reciproc, pentru a avansa economia pe drumul dezvoltării de înaltă calitate.

În ultimii zece ani, viața oamenilor s-a îmbunătățit din toate punctele de vedere. China a obținut o victorie cuprinzătoare în reducerea sărăciei, aproape 100 de milioane de oameni săraci din mediul rural au depășit pragul sărăciei, s-a construit o societate moderat decentă într-un mod comprehensiv, iar primul Obiectiv al Centenarului a fost atins în termen. Am urmat neclintit calea prosperității comune, am format un grup cu venituri medii de peste 400 de milioane de oameni și am construit cele mai mari sistem de educație, sistem de asigurare socială, sistem medical și de sănătate din lume. Cu armonie și stabilitate socială pe termen lung și oamenii trăind și lucrând în pace și mulțumire, China a devenit recunoscută ca una dintre cele mai sigure și fericite țări.

În ultimul deceniu, diplomația de țară majoră cu caracteristici chinezești și-a demonstrat responsabilitatea. China susține calea dezvoltării pașnice, îmbrățișează lumea, își face prieteni și a format o rețea de parteneriat global. China a semnat documente de cooperare privind construcția comună a „Belt and Road” cu 149 de țări și 32 de organizații internaționale și a participat activ la cooperarea internațională anti-epidemie, participă constructiv la soluționarea politică a problemelor internaționale și regionale hotspot și joacă un rol activ în schimbările climatice, reducerea sărăciei, combaterea terorismului și în alte domenii. Totodată, China depune eforturi constante pentru menținerea securității energetice și alimentare internaționale. China a susținut întotdeauna multilateralismul adevărat, a apărat ferm sistemul internațional cu Națiunile Unite în centrul său, a protejat ferm corectitudinea și justiția și a promovat ferm dezvoltarea sistemului de guvernare globală într-o direcție mai justă și mai echitabilă. Președintele Xi Jinping a propus Inițiativa de Dezvoltare Globală și Inițiativa de Securitate Globală, oferind soluții chinezești și contribuind cu înțelepciunea chineză la rezolvarea problemelor umane.

În ciuda situației internaționale actuale tumultoase, pacea și dezvoltarea sunt încă tema principală a epocii. China va sta întotdeauna de partea păcii, va sta cu curaj în fruntea dezvoltării, va insista să realizeze marea înnoire a națiunii chineze cu modernizarea în stil chinezesc, să aducă noi oportunități întregii lumi prin noua dezvoltare a Chinei, şi va depune eforturi neîncetate pentru construirea unei comunităţi umane cu un viitor împărtășit și pentru progresul civilizaţiei umane.

Pe 16 octombrie 2022, la Beijing va avea loc cel de-al 20-lea Congres Național al Partidului Comunist Chinez. Aceasta este o conferință foarte importantă convocată într-un moment critic în care China pornește într-o nouă călătorie de construire a unei țări socialiste modernizate într-un mod comprehensiv și într-un marș către cel de-al doilea obiectiv centenar. Congresul va rezuma în mod cuprinzător realizările majore și experiența valoroasă a reformei și dezvoltării Chinei, va planifica științific obiectivele, sarcinile și politicile majore pentru dezvoltarea Chinei în următorii cinci ani sau chiar mai mult și de asemenea, sigur va conduce China să aducă contribuții mai mari la pacea și dezvoltarea mondială.

Anul acesta se împlinesc și 73 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre China și România. În cei 73 de ani, cele două țări au susținut respectul reciproc și tratamentul egal, relațiile China-România au rezistat testelor în situația internațională agitată și au menținut întotdeauna o dezvoltare stabilă. Popoarele celor două țări au avut grijă unul de alutul, s-au ajutat reciproc și și-au întins o mână de ajutir în lupta împotriva epidemiei. Prietenia noastră tradițională ca proverbul „prietenul adevărat la nevoie se cunoaște” a continuat să înflorească, strălucind cu o nouă vitalitate. Cooperarea economică și comercială China-România a crescut de la o sumă aproape neglijabilă la peste 10 miliarde de dolari anul trecut, domeniile de cooperare sunt în continuă extindere, iar interesele comune devin din ce în ce mai multe.

De la sosirea mea în România, prin contacte ample cu oameni din toate categoriile sociale, am simțit personal prietenia sinceră a poporului român față de poporul chinez. Simt profund că prietenia China-România are o bază solidă, dezvoltarea Chinei și cea României sunt extrem de complementare, iar cooperarea China-România se bucură de un potențial uriaș. Aștept cu nerăbdare să lucrez cu prietenii din toate categoriile sociale din România, urmând direcția generală a beneficiului reciproc și a dezvoltării comune, susținând tonul principal al Parteneriatului Amplu de Prietenie și Cooperare, să depunem toate eforturile pentru a promova relațiile China-România pentru a obține continuu rezultate noi și a demonstra o nouă atmosferă, pentru a aduce contribuții noi și mai mari la promovarea dezvoltării ambelor țări în beneficiul celor două popoare.