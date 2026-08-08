Două barje au fost scufundate controlat în Dunăre pentru a limita scăderea nivelului apei la Cernavodă

Anca POPA (gds.ro)

Două barje încărcate au fost scufundate controlat în Dunăre, în zona brațului Bala, într-o operațiune menită să redirecționeze o parte din debit către Dunărea Veche și să limiteze scăderea nivelului apei în zona Centralei de la Cernavodă. Manevrele au durat aproximativ 11 ore, iar alte două barje urmează să fie scufundate.

Operațiunea a fost anunțată de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu, care a precizat că cea de-a doua barjă a fost coborâtă controlat în Dunăre după 11 ore de la începutul manevrelor.

Procedura presupune coborârea lentă a barjelor în poziția stabilită de experți. Apa este pompată în coferdamuri pentru ca acestea să poată fi coborâte până la suprafața apei. Ulterior, barjele sunt umplute cu apă, astfel încât scufundarea să se producă cât mai echilibrat.

În total, patru barje urmează să fie amplasate în zonă. Două dintre acestea sunt poziționate la aproximativ 500 de metri de intrarea în brațul Bala, iar celelalte două sunt amplasate în amonte, oblic față de direcția curentului.

Scopul este formarea a două praguri artificiale care să favorizeze redirecționarea unei părți din debit către Dunărea Veche.

Dunărea a atins un nou minim istoric

Intervenția are loc în contextul unui debit extrem de redus al Dunării. Administrația Națională „Apele Române” a anunțat că debitul Dunării la intrarea în țară este de doar 1.400 de metri cubi pe secundă, reprezentând un nou minim istoric.

Potrivit prognozei, debitul se va menține la această valoare până miercuri, 12 august. Din 13 august, acesta ar urma să crească ușor, până la 1.450 de metri cubi pe secundă.

Situația este urmărită îndeaproape în zona Cernavodă, unde nivelul Dunării a mai scăzut cu doi centimetri față de ziua precedentă și a ajuns la -218 centimetri.

Autoritățile spun că au câștigat câteva zile importante

Potrivit Administrației Naționale „Apele Române”, nivelul de -218 centimetri este același cu cel înregistrat în data de 3 august. Menținerea acestui nivel înseamnă, potrivit instituției, că intervențiile realizate până acum au permis câștigarea a cel puțin patru zile.

Prognoza reactualizată a Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor indică faptul că nivelul Dunării la Cernavodă ar putea ajunge la -230 de centimetri în 13 august, după care ar urma să se mențină staționar.

Autoritățile estimează astfel o scădere de aproximativ 10 centimetri în șase zile, respectiv cu 1-2 centimetri pe zi.

Intervenția cu barjele vine după alte măsuri luate pentru menținerea debitelor necesare funcționării Centralei Nucleare Electrice de la Cernavodă, inclusiv dislocarea unei stânci de către Forțele Armate Române și operațiuni de dragaj realizate de Administrația Fluvială a Dunării de Jos.

Operațiunile în zona brațului Bala continuă, urmând ca și celelalte două barje să fie scufundate controlat.