Dracula Film Festival anunță lansarea competițiilor de filme pentru ediția din 2024 și prezintă posterul oficial al festivalului, realizat de un cunoscut artist spaniol

Dracula Film Festival anunță lansarea competițiilor de filme de scurt și lungmetraj pe teme horror, SF, thriller, supranaturale, comedii negre, animații, filme experimentale sau culte, pentru a XII-a ediție a festivalului, care va avea loc la Brașov, în perioada 30 octombrie -3 noiembrie 2024

Dracula Film Festival are 4 secțiuni competiționale:

Dracula Trophy – secțiunea dedicată filmelor de lungmetraj;

Little Dracula – secțiunea dedicată filmelor internaționale de scurtmetraj;

Vlădutz – secțiunea dedicată filmelor românești de scurtmetraj;

Dracula Digital – secțiune dedicată tinerilor amatori, pentru scurtmetraje realizate cu telefonul mobil.

Pentru primele 3 secțiuni, înscrierile se pot face pe site-ul www.filmfreeway.com/DraculaFilmFestival.

Pentru a fi eligibile, filmele din competițiile festivalului trebuie să fie produse în perioada 2022 – 2024 și să nu fi fost difuzate în România. La ediția de anul trecut, peste 3000 de noi producții, din aproape 100 de țări înscrise în competițiile destinate scurt și lungmetrajelor, au făcut dificilă misiunea juriilor internaționale în a alege câștigătorii trofeelor Dracula Film Festival.

„Pentru ediția din acest an, așteptările sunt ca baza de selecție să fie chiar mai bogată, iar filmele ce vor fi prezentate la Brașov să își impresioneze realmente publicul, alături de premierele-eveniment din afara competițiilor, ca parte a unui mix experienţial în care poveștile ce alimentează imaginația se vor regăsi în programul celui mai mare festival de film fantastic din România, declinate în mai toate formele de expresie ale Pop culture: arte vizuale, muzică, literatură, comics, interacțiuni și animații live„, declară Ioan Big, directorul Dracula Film Festival.

Selecția filmelor de lungmetraj care concurează pentru Dracula Trophy este realizată de Ioan Big, director al festivalului, jurnalist și colaborator cu numeroase publicații de românești și străine. Filmele de lungmetraj vor fi jurizate de un juriu internațional.

La categoria scurtmetraj, filmele înscrise în competiție concurează pentru trofeele Little Dracula (scurtmetraje internaționale) și Vladutz (scurtmetraje românești). Selecționerul secțiunii de scurtmetraje este Cristian Mărculescu, critic de film.

Pe lângă proiecțiile de filme din competițiile festivalului și cele prezentate în avanpremieră națională în afara competițiilor, festivalul aduce în prim-planul scenei cinematografice și competiția Dracula Digital, care oferă tinerilor din România, dar și din toată lumea, pasionați de film și de fotografie, o platformă pentru a-și exprima creativitatea și șansa de a se apropia de lumea filmului.

Competiția Dracula Digital își propune să promoveze educația cinematografică, pentru a descoperi şi cultiva noi talente în cinematografia de gen. Perioada de înscriere este deschisă până pe 29 septembrie, iar tinerii cu vârste între 16 și 29 de ani se pot înscrie cu câte un film de scurtmetraj, din genul horror, SF, supranatural, thriller sau fantastic, realizat cu telefonul, pe site-ul www.draculadigital.ro

După încheierea perioadei de înscriere, publicul și juriul vor putea vota filmele înscrise în competiție. Echipele finaliste vor avea misiunea de a realiza un film de scurtmetraj, filmat cu un telefon mobil în Brașov, pe perioada festivalului Dracula Film Festival. Peliculele vor fi create în baza unor cuvinte-cheie, oferite de către juriu. Echipa câștigătoare Dracula Digital 2024, desemnată de juriul de specialiști, va primi un premiu de 500 euro.

Afișul Dracula Film Festival 2024, realizat de cunoscutul artist spaniol, Fernando Dagnino

Pentru ediția din anul 2024, posterul oficial Dracula Film Festival este realizat de către Fernando Dagnino (n. 24 iulie 1973), cunoscut artist spaniol de benzi desenate, scriitor și desenator, născut în Madrid, Spania.

Cariera artistică a lui Dagnino a început în timpul ultimilor ani de facultate și l-a condus în trei domenii principale: design grafic, ilustrație și benzi desenate. A lucrat pentru The Walt Disney Company’s Imagineers și a combinat munca de ilustrator pentru literatura juvenilă cu realizarea de lucrări ca freelancer pentru diverse agenții de publicitate. În 1999, a publicat prima lui serie de comics-uri, intitulată Tales of the Black Spain. Primul roman grafic, KASANDRA y la Rebelion, i-a apărut în 2006, urmate, pe parcursul anilor, de SMART GIRL, L’AGENT si Winter Queen, toate traduse în mai multe limbi.

În 2007, Dagnino a abandonat industria publicității pentru a începe să lucreze exclusiv pentru DC Comics. Astfel, Dagnino a devenit desenatorul benzii desenate Superman, începând cu numărul #692. El a contribuit și la realizarea comics-ului Green Lantern Prequel Special: Sinestro #1. Ca parte a relansării titlurilor DC Comics din 2011, The New 52, Dagnino a fost numit artist la Resurrection Man. Ulterior, a preluat sarcinile artistice la Suicide Squad.

Printre publisherii de comics-uri din spaţiul independent, artistul spaniol a colaborat cu Dark Horse Comics (Captain Midnight, Tarzan on the Planet of the Apes), Valiant (Killers, Ninjak) şi Titan Comics (Blade Runner Origins).

Fernando Dagnino se va număra printre invitații speciali ai Dracula Film Festival 2024, în cadrul căreia va prezenta o expoziție cu lucrările sale din ultimii ani şi va susţine un workshop de Comics Art.

Dracula Film Festival are o tradiţie anuală neîntreruptă în a oferi cinefililor acces direct la o mare varietate de forme de expresie ale fanteziei, de la film de artă şi documentar până la thriller, SF sau horror, și își propune, încă de la prima ediție, din 2013, să contureze un spaţiu de întâlnire pentru pasionaţii de Fantasy & Horror.

Dracula Film Festival va avea loc la Brașov în perioada 30 octombrie – 3 noiembrie 2024 și este un eveniment organizat de Asociația Culturală Fanzin și este finanțat de Primăria Municipiului Brașov.