După Garda de Mediu, şi Poliţia Locală spune că are competenţe limitate în problema arderilor poluante

Anda Simion (gds.ro)

Autorităţile şi instituţiile par total depăşite de problema arderilor ilegale de deşeuri, care degajă cantităţi mari de poluanţi în atmosferă şi fac din Craiova unul dintre cele mai poluate oraşe din România. Respirăm fum, reţelele de monitorizare a calităţii aerului ne plasează pe harta zonelor roşii, epicentre ale poluării, dar nimeni nu îşi asumă responsabilitatea. Oamenii sună la telefonul cetăţeanului sau la Garda de Mediu şi sunt trimişi dintr-o parte în alta. Înghiţim un aer otrăvit, periculos, mai ales, pentru copii şi oameni în vârstă şi cu efecte grave asupra sănătăţii pe termen lung. Dar asta nu pare treaba nimănui.

După Garda de Mediu, care spune că nu are pârghii legale sau oameni pregătiţi să-i oprească pe cei care ard deşeuri pe teren privat, şi Poliţia Locală din Craiova a invocat competenţe limitate privind aceste activităţi. În ecuaţie au apărut şi pompierii, despre care şeful Gărzii de Mediu Dolj spune că sunt cei care ar putea şi ar trebui să intervină, pentru că au şi dotarea şi competenţele necesare. Numai că ISU spune că intervine la incendii, iar un foc controlat, care nu se extinde şi nu pune vieţi în pericol, nu intră în definiţia incendiului.

După ce am comunicat cu reprezentanţii celor trei instituţii, nu am ajuns la nicio concluzie privind vreo soluţie pentru fumul care sufocă, periodic, Craiova.

Poliţia nu poate interveni în curţile imobilelor

În perioada 1-22.11.2021, Poliţia Locală ne transmite că a aplicat 12 sancţiuni contravenţionale în cuantum de 12.000 lei pentru nerespectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova cu nr. 107/2021. Menţionează, însă, competenţele limitate ale Poliţiei Locale şi precizează că nu poate interveni în curţile imobilelor.

“Poliţia Locală a Municipiului Craiova are competenţe limitate la nivel local, atribuite de către autoritatea locală prin HCL 107/2021, neavând competenţa, atribuţiile şi pârghiile legale de a pătrunde pe proprietăţile private pentru ca, potrivit procedurilor poliţieneşti, să identifice contravenienţii în vederea aplicării prevederilor actului normativ menţionat”.

10 sesizări în trei săptămâni

În ciuda acestor competenţe limitate, spune poliţia, echipajele sale au desfăşurat, totuşi, “acţiuni de depistare a celor care produc arderi necontrolate, atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte”.

În perioada menţionată, poliţiştii au primit 10 sesizări prin dispecerat şi Telefonul Cetăţeanului, iar în 5 cazuri s-au sesizat din oficiu.

Din cele 15 intervenţii privind “arderile necontrolate”, în trei cazuri sesizările nu s-au confirmat, fiind vorba de fumul provenit de la instalaţiile de încălzit locuinţele.

Sursele arderilor au fost pe străzile Popoveni, Decebal, Tineretului, Toporaşi, Bucegi, Constantin Brâncoveanu, Râului, Dobrogea, Aleea 2 Cantonului şi Rovine.

În sarcina cui cade responsabilitatea?

În timp ce poliţia spune că are competenţe limitate, comisarul şef al Gărzii de Mediu Dolj a declarat că pompierii sunt cei care ar trebui să intervină, căci ei „pot intra la orice foc” şi pot aplica şi sancţiuni. Însă Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dolj contrazice spusele acestuia şi precizează că: „Situaţia în care arderea deșeurilor nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru a fi considerată un incendiu (în principal atunci când arderea se execută sub controlul persoanei/persoanelor care execută aceste activități, fără posibilitatea extinderii și propagării focului în timp și spațiu) nu reclamă intervenția forțelor specializate ale inspectoratului pentru stingerea incendiilor, nefiind vorba despre un incendiu”.

Prin urmare, cine intervine când cineva arde cauciucuri sau cabluri în curtea proprie rămâne o necunoscută.