Economia Chinei a devenit motorul lumii

Potrivit rezultatelor unui sondaj realizat în 22 de ţări din 5 continente, 78,34% dintre cei chestionaţi consideră că economia chineză a devenit o forţă motrice de impulsionare a economiei mondiale. Totodată, majoritatea respondenţilor au apreciat realizările economice înregistrate de China în ultimii 10 ani.

Sondajul intitulat „China în epocă nouă”, a fost lansat în comun de „CGTN Think Tank” şi Universitatea Poporului din China. La sondaj au participat nu numai respondenți din ţările dezvoltate, precum SUA, Marea Britanie, Franţa, Germania, Canada, Japonia şi Coreea de Sud etc., ci şi din ţările în curs de dezvoltare, precum Brazilia, Argentina, Mexic, India, Pakistan, Egipt şi Africa de Sud etc. Datele statistice arată că 91,46% din cei chestionaţi din Africa, 81,6% din Europa şi 78,09% din America de Nord adoptă o poziţie pozitivă faţă de realizările economice ale Chinei.

În ultimii ani, unii politicieni occidentali au speculat fără întrerupere că „economia chineză s-a prăbuşit”. Însă, potrivit rezultatelor sondajului, doar 2,38% din respondenți consideră că economia chineză a înregistrat rezultate proaste în ultimii 10 ani, pe timp ce majoritatea consideră că economia chineză a dat încredere pieţei mondiale.

Articol realizat de Radio China International și CCTV