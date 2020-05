Efectele economice dezastruoase ale pandemiei obligă SUA și China să pună în aplicare acordul lor comercial

Un comunicat difuzat de agenția oficială de presă Xinhua anunța vineri că China și Statele Unite “sunt gata să-și întărească relațiile de cooperare în materie macroeconomică și de sănătate publică”. Decizia respectivă, au precizat sursele chineze, a intervenit după o convorbire telefonică între cei mai înalți oficiali în domeniu din cele două țări.

Negociatori chinezi și americani, a anunțat Ministerul chinez al Comerțului, s-au angajat să pună în aplicare acordul lor comercial semnat la începutul acestui an, în ciuda pandemiei de Covid-19. De precizat că pandemia, care a paralizat economia mondială, a creat îndoieli la Washington în privința promisiunii făcute în luna ianuarie de China de a-și mări cu 200 miliarde de dolari, în următorii doi ani, importurile din Statele Unite. Cifre date publicității de surse americane arată însă că Beijingul este încă departe de a-și fi îndeplinit angajamentul respectiv, în primul rând din cauza pandemiei. Vineri, atât partea chineză cât și cea americană au decis să repună în funcțiune angajamentele luate în luna ianuarie. Convorbirea telefonică, remarcă ziariștii acreditați la Beijing, a fost purtată de cei mai înalți oficiali chinezi și americani, respectiv de însuși vicepremierul chinez Liu He, cu omologii săi americani Robert Lighthizer, reprezentantul Statelor Unite pentru Comerțul Exterior și Secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin.

Doi ani de război comercial

După aproape doi ani de război comercial, concretizat prin măsuri extrem de severe implicând majorări ale taxelor vamale, cele două mari economii ale lumii au ajuns în luna ianuarie a acestui an la un acord comercial preliminar. Acordul respectiv intervenea exact înaintea intrării în carantină a orașului chinez Wuhan, considerat sursa virusului ucigaș. În schimbul unei creșteri a importului chinez de produse americane, administrația Trump s-a angajat atunci să oprească orice majorare de taxe vamale.

Declarații, avertismente americane intervenite în cursul săptămânii trecute, spun surse informate, au impulsionat o abordare urgentă a efectelor economice dezastruoase ale pandemiei, atât la Beijing, cât și la Washington. Președintele Donald Trump a avertizat săptămâna trecută că intenționează să aplice noi sancțiuni comerciale împotriva Chinei, considerând-o responsabilă pentru declanșarea pandemiei și pentru consecințele economice ale acesteia. Este de notorietate angajarea în ultimelor săptămâni ale unui adevărat război al acuzațiilor privind originea coronavirusului. Înțelegerea – telefonică – între Beijing și Washington este văzută de economiști din ambele state drept un “posibil” punct de plecare în restabilirea unor relații comerciale așa cum s-au angajat în luna ianuarie. În presa americană continuă însă să apară declarații ale președintelui Trump potrivit cărora China ar trebui să plătească despăgubiri pentru dezastrul economic provocat de coronavirus, a cărui sursă este insistent considerată a fi laboratoarele de la Wuhan.



