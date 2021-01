Eisberg România a reușit limitarea efectelor economice ale pandemiei

Pentru Eisberg România, liderul pieței locale de salate ambalate, 2020 a fost un an provocator, pe fondul schimbărilor economice produse de pandemie, dar și cel care a marcat un sfert de veac de existență.

Experiența celor 25 de ani cât și un management riguros si echilibrat au adus compania în situația de a raporta, la finele anului trecut, o scădere de doar 3% față de anul anterior.

„Eisberg România este o companie orientată destul de mult spre segmentul HoReCa, unul dintre domeniile economice cele mai afectate de criza economică și sanitară. Cele mai importante scăderi ale volumului de vânzări au avut loc în luna martie, au fost de chiar până la 90% în cazul unor operatori, dar în medie pe tot trimestrul 2, vânzările au scăzut cu 25%”, explică Nicoleta Scarlat, director de marketing și vânzări al Eisberg.

„Segmentul retail ne-a ajutat, ne-am concentrat spre a eficientiza vânzările și a adapta campaniile și promoțiile condițiilor pandemiei, pentru a păstra volumele”, a adăugat Nicoleta Scarlat.

La rândul său, Gabriela Boldeanu, directorul de calitate și siguranța alimentului al Eisberg România, atrage atenția asupra faptului că „debutul pandemiei a accentuat, în special în industria alimentară, măsurile privind igiena și siguranța alimentului. La Eisberg s-a investit constant în sistemele de protecție și de control al calității și siguranței alimentului, ceea ce ne-a oferit, de-a lungul timpului, o excelentă reputație privind respectarea celor mai stricte standarde, care garantează alimente sigure și de înaltă calitate. Menținerea acestor standarde, în special în contextul pandemiei, ne-a oferit un avantaj: a generat o creștere a numărului de consumatori finali”, a concluzionat Gabriela Boldeanu.

Compania a reușit și păstrarea personalului: „Nu am făcut concedieri, dimpotrivă, am făcut angajări. Deși au existat fluctuații, cel mai probabil generate de schimbările de pe piața muncii, am reușit să menținem constant numărul de angajați și am înregistrat o creștere medie a salariului de 8% în 2020” a subliniat directorul de producție Mariana Mayer, cea care gestionează ponderea angajaților din companie.

În 2020, Eisberg România a obținut certificarea British Retail Consortium (BRC), în urma auditului realizat de cel mai prestigios program de standardizare a calității din domeniu. Standardul BRC este recunoscut de Inițiativa Globală pentru Siguranța Alimentară (GFSI), un program care urmărește să armonizeze standardele internaționale de sănătate alimentară cu sprijinul celor mai mari producători și retaileri de alimente din lume.

Pentru 2021, Eisberg România își propune finalizarea procesului de retehnologizare si mărire a spațiilor de producție, investiție în valoare de 6 milioane de euro, demarată în 2019 și realizată în proporție de 90%.