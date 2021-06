Employer brandingul tau – reflecta realitatea sau este doar o cifra pentru sala de sedinte?

Employer brandingul joaca un rol important pentru imaginea pe care compania ta o are printre candidatii talentati si valorosi si te descrie ca angajator bun sau mai putin bun. Este o notiune, un fenomen si, totodata, o strategie care se manifesta ori de cate ori oamenii din exterior interactioneaza cu angajatii tai si se intereseaza de conditiile de munca, de modul in care sunt tratati sau motivati.

Prin urmare, fiecare dintre angajatii tai este o rotita importanta in construirea employer brandului companiei si ar trebui sa incepi sa iti realizezi imaginea de bun angajator pornind de la feedback-ul primit de la ei.

Employer brandingul este definit de gradul angajare a personalului

Deseori, notiunea de employer branding este privita strict ca o strategie de a imbunatati imaginea companiei si a atrage candidati talentati. Cu toate acestea, employer brandingul ar trebui sa implice si forta de munca actuala si gradul de multumire a acesteia.

Un employer branding puternic este relevant, in primul rand, prin modul in care angajatii deja existenti percep compania. Daca ei sunt motivati si pe deplin angajati in activitatea pe care o desfasoara, inseamna ca sunt multumiti si isi doresc sa participe la progresul companiei. Altfel spus, employer brandingul sanatos creste gradul de implicare a angajatilor si creeaza aparatori interni valorosi care te vor ajuta sa atragi mult mai usor talente.

Employer brandingul consta in promovarea valorilor companiei

Employer brandingul poate fi definit ca fiind modul de promovarea a valorilor de baza a companiilor pentru atragerea implicarii angajatilor si creare unui mediu de munca etic si motivant. Promovarea valorilor de baza incepe de la recrutarea si angajarea personalului si continua pe toata perioada de colaborare, pana in ultima clipa si chiar si dupa aceea.

De obicei, exista o echipa executiva care puncteaza valorile de baza, acestea urmand sa fie comunicate tuturor partilor implicate. Comunicarile despre valori si etica sunt printre responsabilitatile de baza ale angajatilor de la PR si multi profesionisti din HR le privesc ca fiind avantaje competitive pentru employer branding.

Daca valorile nu sunt prezentate clar si nici sustinute de realitate, este posibil ca angajatii sa nu perceapa importanta lor si sa nu reuseasca sa le aplice la locul de munca.

Employer brandingul este imaginea angajatorului

Employer brandingul poate fi privit si ca o agenda de strategii pentru PR, HR sau marketing. De asemenea, este si o metoda de atragere si angajare a talentelor si, totodata o parte a unei strategii de incheiere de parteneriate sau colaborari avantajoase.

De asemenea, este testat pe teren in fiecare zi si, daca nu corespunde cu realitatea si nu este confirmat de cei mai buni avocati ai tai, adica de angajati, nu te va ajuta. Dimpotriva, iti va strica imaginea de bun angajator.

Acest lucru este foarte important si nu trebuie uitat cand te gandesti sa stabilesti valorile fundamentale ale companiei si sa le faci publice. Este esential sa fii onest si sa faci diferenta in mod obiectiv intre ceea ce este scris si situatia reala si sa iei masurile necesare pentru a elimina decalajul. Daca vei ajunge in stadiul in care valorile promovate de tine se regasesc si in realitate, se poate spune ca ai un employer branding puternic.

Nu uita ca employer brandingul este un proces care nu se termina niciodata si nu doar o strategie de pe agenda ta de afaceri. Este o reflectie a valorilor companiei dar si a gradului de satisfactie a angajatilor. Din aceasta perspectiva, strategia de employer branding nu este doar un efort pentru a atrage persoanele potrivite, ci si de a le pastra pe termen lung.

In concluzie, daca vrei sa ai un employer branding puternic, pastreaza-ti angajatii fericiti si asigura-te ca depui eforturi sustinute pentru respectarea valorilor companiei. Atragerea talentelor va veni ulterior, de la sine, ca o urmare fireasca.