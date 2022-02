Energia verde, panourile fotovoltaice si avantajele energiei solare

Faptul ca Pamantul este casa noastra se datoreaza energiei solare, mama tuturor energiilor. Este suficient sa ne gandim ca radiatia solara este elementul cheie in procesul de fotosinteza al clorofilei, care porneste baza vietii pentru majoritatea fiintelor ce locuiesc pe aceasta Planeta.

Radiatia solara sta si la originea vanturilor, a mareelor si a combustibililor fosili. Practic, soarele este motorul principal pentru aproape toate formele de energie de pe Planeta noastra.

Avand in vedere acest lucru, panourile fotovoltaice reprezinta o solutie din ce in ce mai agreata.

Energia verde – sursa de energie regenerabila, cu cea mai rapida crestere

De-a lungul timpului, omenirea s-a folosit de conexiunea puternica ce leaga viata plantelor de soare, in special pentru a invata cum sa gestioneze ciclul de viata al plantelor, pentru a obtine culturi si hrana. Pe masura ce progresul tehnologic a continuat, pana la sfarsitul secolului al XIX-lea, energia soarelui a fost transformata in electricitate prin intermediul celulei solare: un dispozitiv care valorifica fenomenul fizic cunoscut sub numele de efect fotovoltaic.

Azi, dupa aproape 150 de ani de la aparitia primei celule fotovoltaice, energia solara este o sursa de energie regenerabila, cu cea mai rapida crestere (+24% anual) si cu o eficienta extraordinara. Pragul global de 500GW de capacitate instalata va fi atins in curand, iar apoi depasit, Asia fiind liderul tendintei de crestere globala. Prin urmare, soarele va continua sa straluceasca si sa ghideze cresterea de neoprit a energiei verzi.

Cum functioneaza energia fotovoltaica?

Energia fotovoltaica este cea produsa de soare. Iradierea solara este masura cantitatii de radiatie solara care ajunge pe suprafata Pamantului si se masoara in wati pe metru patrat, cu o valoare totala de circa 1367 W/m2, numita constanta solara.

Cum se produce energia?

Pentru a converti radiatia in energie electrica, celulele solare ale panoului folosesc efectul fotoelectric: cand lumina loveste modulul fotovoltaic, fotonii stimuleaza electronii prezenti in siliciul celulei, producand astfel un curent datorita fenomenului fizic cunoscut sub numele de „efect fotovoltaic”.

Centrala solara fotovoltaica

Celulele conectate intre ele in serie formeaza un modul. Panoul fotovoltaic este un set de module asamblate intr-o structura comuna. Sirurile sunt conectate intre ele in paralel si impreuna formeaza generatorul fotovoltaic.

Panourile fotovoltaice sunt incadrate in niste structuri de sustinere care garanteaza inclinatia corecta si orientarea corecta fata de lumina solara. Exista panouri fixe si asa numitele trackere. Panourile monoaxiale se deplaseaza si urmeaza zilnic expunerea la soare pe o axa de rotatie orizontala. In schimb, panourile biaxiale se misca in toate directiile. Este interesant de notat ca energia unui panou solar poate varia intre 15% si 21%.

Prin urmare, invelisul semiconducator – siliciul, de exemplu – reactioneaza la lumina vizibila si creaza energie atunci cand este atins de radiatia solara, gratie efectului fotovoltaic. Panourile sunt astfel plasate incat sa exploateze pe deplin expunerea la lumina.

Intr-o matrice fotovoltaica, toate panourile solare sunt conectate la un invertor, care este un dispozitiv ce transforma curentul continuu generat de panouri in curent alternativ, mai usor de transportat si utilizat in gospodarii. Sistemul de control supravegheaza functionarea unui parc solar, monitorizand conectarea acestuia la retea, pentru a asigura disponibilitatea intregii energii electrice produse.

Unul din avantajele majore ale energiei solare este capacitatea sa de a elibera energie prin alte tipuri de centrale electrice. Practic, razele soarelui pot fi transformate in energie electrica printr-un proces similar cu cel termic traditional. Aceste centrale nu au panouri fotovoltaice, ci mai degraba folosesc oglinzi care concentreaza razele soarelui spre un anumit punct, numit „colector”, care contine un fluid de transfer de caldura. Caldura fierbinte generata de soare este mai mult decat suficienta pentru a transforma acest fluid in abur, care apoi este directionat spre o turbina.

Energia mecanica generata de turbina se transmite catre alternatorul care o transforma in energie electrica, gata de a fi livrata prin reteaua electrica.



Avantajele energiei solare si a panourilor fotovoltaice

Energia solara, numita si energie verde, este o resursa inepuizabila si este combinata cu tehnologii versatile, silentioase si eficiente. Un avantaj imens al energiei solare este ca se autogenereaza si poate fi folosita oriunde. Iar asta nu e tot – in viitor, avantajele energiei solare vor creste si vor prinde din ce in ce un contur mai clar.

Iata cele mai importante beneficii ale energiei solare:

Sursa de energie regenerabila si inepuizabila;

Lumina soarelui este prezenta oriunde pe aceasta Planeta;

Este compatibila cu bateriile si cu reteaua electrica;

Soarele genereaza dezvoltare locala, bogatie locala si locuri de munca;

Este versatila din punct de vedere tehnologic (in afara de panouri fotovoltaice, energia solara poate fi folosita si pentru a crea energie termica prin incalzirea fluidelor sau combinarea ambelor fenomene in cele mai moderne centrale solare termodinamice).

Intretinere minima necesara;

O tehnologie solida, de incredere. Sistemele solare fotovoltaice sunt in plina perioada matura, fiind extrem de fiabile, durabile si performante in prezent.

Energia solara ofera deja solutii cu garantii tehnice si economice. Iar asta nu este tot. Multe inovatii interesante ne asteapta in urmatorii ani.

De la inceputul omenirii, lumina soarelui si-a definit evolutia. Perceputa initial ca semn al divinitatii, iar apoi devenind obiect de studiu pentru Einstein, azi Omenirea a invatat sa respecte mai mult acest fenomen, sa-l studieze si in cele din urma sa-l valorifice, pentru a asigura un viitor mai bun pentru noi toti, din toate punctele de vedere.

