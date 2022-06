Eurosport și The Social Incubator fac echipă și organizează evenimentele caritabile Sport for Good

Eurosport România, Discovery RISE (Reducing Inequality and Supporting Empowerment) și Asociația The Social Incubator organizează în parteneriat o serie de evenimente sportive caritabile, al căror scop este sprijinirea tinerilor din medii vulnerabile, în special a tinerilor din sistemul de protecție a copilului aflați în procesul de tranziție către viața de adult, într-un mod care le pune în valoare aptitudinile și care le asigură independența financiară, arată un comunicat de presă.

“Fotbal pentru Schimbare” și “Tenis pentru Fapte Bune”, cele două evenimente programate în 2022 și organizate the Asociația The Social Incubator, Eurosport și Discovery RISE, se adresează jucătorilor amatori de fotbal și tenis care, pe lângă practicarea sportului preferat, au ocazia să facă și o faptă bună prin contribuția la o cauză cu impact social major.

În cadrul evenimentului “Fotbal pentru Schimbare”, aflat la cea de-a doua ediție, echipe de mini-fotbal își dispută trofeul pe data de 25 iunie, la Năstase & Marica Sports. “Tenis pentru Fapte Bune”, turneul de tenis aflat la cea de-a treia ediție, se desfășoară între 23 și 25 septembrie la Pescariu Sports&Spa. La ediția din acest an, tablourile de joc vor însuma peste 100 de jucători amatori de tenis care vor concura în meciuri de simplu (feminin și masculin) și dublu. Mai multe informații despre cele două evenimente vor fi disponibile în curând pe sportforgood.ro.

“Credem în energia binelui pusă în mișcare de oamenii care contribuie la schimbare prin participarea la evenimentele “Sport for Good”. În acest an, suntem onorați de parteneriatul cu Eurosport care susține în acest fel misiunea The Social Incubator. Acest transfer de încredere ne onorează și ne face să creăm o experiență memorabilă pentru participanții la evenimentele din 2022”, a declarat Adriana Preda, director executiv The Social Incubator.

“Una dintre prioritățile noastre din cadrul platformei de Social Good este susținerea educației tinerilor din comunitățile în care Warner Bros. Discovery activează. De aceea, parteneriatul cu The Social Incubator în România este unul firesc și completează perfect obiectivele noastre locale. Ne bucurăm să ducem mai departe colaborarea începută în 2019, iar anul acesta să ne implicăm și să contribuim direct la construirea unui viitor mai bun pentru tinerii care au nevoie de îndrumare și sprijin”, spune Edina Constantinescu, Senior Director Marketing, Research and Social Good CEEMEA & Pay TV la Warner Bros. Discovery.