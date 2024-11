Evenimente plastice recomandate de UAP

Uniunea Artiștilor Plastici din România recomandă câteva evenimente plastice care vor debuta în perioada 4 – 10 noiembrie 2024:

Luni, 4 noiembrie vor avea loc două vernisaje:

La ora 15, Biblioteca Județeană „Alexandru Odobescu” din Călărași (str. 1 decembrie 1918, nr.1) va găzdui vernisajul expoziției „Împletituri paradisiace” a pictorului Dragoș Botezat. Curator Ana Amelia Dincă.

Galeria Artoteca a Bibliotecii Metropolitane București (șos. Mihai Bravu, nr. 4), în cadrul parteneriatului pe care îl are cu Uniunea Artiștilor Plastici din România, vă invită la ora 17, la vernisajul expoziției „FREE Camp 2024”. În perioada 17-27 iulie 2024 a avut loc evenimentul menționat, un atelier de artă plastică în Miercurea Ciuc, care s-a integrat cu succes în viața culturală a orașului în ultimii 20 de ani. Anul acesta, zece artiști din patru țări au îmbogățit colecția de artă contemporană a Centrului Cultural Județean Harghita: Florina BREAZU (MD), Tibor BUDAHÁZI (HU), Mircia DUMITRESCU (RO), Inga EDU (MD), Csaba FAZAKAS (AT), Gábor KENTELKI (RO), József KÁNTOR (HU), ChaRyong KO (KR), Anna-Mária ORBÁN (RO), László BOTÁR (RO). Curatorul atelierului este artistul plastic László Botár.

Marți, 5 noiembrie, în Recepția Holetului Central din Ploiești (Bd. Republicii) va avea loc la ora 17, vernisajul expoziției de pictură cu lucrări semnate de Marcel Bejgu.

De la ora 18, Casa cu lei din Bistrița (str. Nicolae Titulescu, nr. 8) va găzdui vernisajul expoziției „Ochiul întors” a pictorului Marcel Lupșe. Curator – Vasile Duda.

Miercuri, 6 noiembrie, Galeria de Artă ”Absida”, situată în Casa cu Absidă ”Laurențiu Ulici” din Iași, găzduiește la ora 16, vernisajul expoziției „Punct și virgulă”. Protagonist artistul plastic Dănuț Adrian Chidon – Frunză. Prezintă: Constantin Tofan – vicepreședinte al UAPR – Filiala Iași și criticul de artă Petru Bejan.Curator: Ciprian Romaniuc.

Alte două manifestări plastice se vor desfășura joi, 7 noiembrie:

“TRADIȚII: TEZAURUL SUFLETULUI ROMÂNESC” este titlul expoziției organizate de Centrul Cultural Mihai Eminescu, la Galeria Calderon art Studio. Vernisajul evenimentului în cadrul căruia vor putea fi admirate lucrările Mariei Jardă va începe la ora 17. Curator: Nicoleta Paninopol. Critic de Artă: Marius Tița.

Galeria de Artă Ploiești (Piața Victoriei, nr. 4) vă invită la ora 17, la deschiderea expoziției comemorative „Ion Șinca: Note despre o arhivă afectivă”, organizată pentru a marca 10 ani de la dispariția acestui artist si profesor remarcabil. În semn de omagiu, această expoziție aduce împreună lucrările a numeroși absolvenți ai Liceului de Artă, foști elevi ai profesorului Ion Șinca. Printre aceștia se numără: Adriana Braileanu, Alina Dumitrescu, Valentin Soare, Burloiu Amina, Marilena Cane, Iolanda Crețoiu, Cristina Dimian, Mihail Lazăr Epure, Frățilă Laurențiu, Gheorghe-Tănase Mădălina, Loredana Ioana Giacometti, Daniela Mihai, Petre Ioana Alina, Maria Petre, Anda Ștefan, Radu Tancău, Georgiana Sidoriuc, Denisa Tocan, Anca Vișan-Bojoa, fiecare expunând câte o lucrare în onoarea profesorului lor. În plus, veți putea admira 20 de lucrări originale ale artistului Ion Șinca, o selecție care surprinde spiritul și viziunea sa artistică unică și oferă publicului o incursiune în universul său creativ.

Vineri, 8 Noiembrie 2024, la ora 17, la Galeria Frunzetti UAPR Bacău va avea loc deschiderea expoziției de grup ” Dincolo de vizibil”. În cadrul evenimentului vor fi prezentate lucrări de pictură, grafică, sculptură, fotografie, artă decorativă aparținând unui număr de 35 de artiști membri ai filialei. Tema expoziției se referă la înțelegerea și transcenderea simplelor limite ale aspectului vizual, care presupune luarea în considerare a întregului spectru electromagnetic în care vizualul este doar o mică parte a intervalelor de frecvență și lungimi de undă. Este o călătorie în spațiu pe calea intuitivului într-un univers în reașezare, modelat nu numai de existența luminii care ține materia în formă, ci și de greutatea unui câmp invizibil, miraculos de dincolo de conul de lumină. Explorarea planurilor multi senzoriale ale realității, in căutarea sensului vieții și a exprimării individuale, este un drum al descoperirilor interioare.