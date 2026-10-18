Cultură și Educație

Evenimente vizuale recomandate de UAP

Curierul Național
Autor
Curierul Național

Uniunea Artiștilor Plastici din România recomandă câteva evenimente vizuale care vor avea loc în săptămâna 19 – 25 octombrie 2026:

Luni, 19 octombrie Galeria Galateea Contemporary Art vă invită la ora 18.30, la deschiderea expoziției „IMPRINTS”. Evenimentul reunește zece artiști ceramiști români, membri ai International Academy of Ceramics – Geneva: Cristina Popescu Russu, Ioan Iosif, Gherghina Costea, Vlad Basarab, Nicolae Moldovan, Arina Ailincăi, Diana Butucariu, Ciprian Ariciu, Marta Jakobovits și Anca Ion. Curatori: Cristina Popescu Russu și Gherghina Costea. Coordonator: Ioan Iosif.

Marți, 20 octombrie vor avea loc trei deschideri expoziționale:

„Memoria hârtiei 1″ este titul expoziției care se va desfășura în perioada 20 octombrie – 8 noiembrie la Centrul Cultural Art4All din București. Protagonistă: Cornelia Victoria Dedu.

Începând cu ora 17, va fi vernisată la Galeria de Artă UAPR Satu Mare expoziția de pictură și colaj „O, timp, oprește-ți zborul!”, a artistei Minerva Radu-Mărginean.

Salonul Județean de Artă Abstractă își deschide porțile la Galeria „Corvin” din Hunedoara, cu începere de la ora 17.

Filiala UAP Targu-Jiu anunța deschiderea expoziției de artă contemporană „ARTISTI DIN BUCURESTI”. Vernisajul va avea loc miercuri, 21 octombrie 2026, începând cu ora 16.30, la Galeria de Arta „Constantin Brancusi” Targu-Jiu.

Joi, 22 octombrie, Muzeul de Artă Contemporană „George Apostu” din Bacău găzduiește la ora 17, vernisajul expoziției „Locul și umbra” a sculptorilor Maxim Dumitraș și Constantin Țînteanu.

Sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 15, 𝗚𝗮𝗹𝗲𝗿𝗶𝗶𝗹𝗲 𝗱𝗲 𝗔𝗿𝘁ă 𝗜𝗼𝗻 𝗔𝗻𝗱𝗿𝗲𝗲𝘀𝗰𝘂” din Buzău găzduiesc manifestările de inaugurare a Binealei Internaționale de Artă Contemporană „Ion Andreescu”, eveniment care ajunge la cea de-a 15 a ediție. Manifestarea este coordonată de Valeriu Șușnea, președintele UAP Din România – Filiala Buzău. Prezintă criticul de artă Luiza Barcan. Expoziția este deschisă în perioada 24 octombrie – 30 noiembrie.

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