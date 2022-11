Fabelmans, Povestea unei vieți aparte, de Steven Spielberg, are premiera pe marile ecrane din 25 noiembrie

Steven Spielberg mărturisește că „Era singura poveste pe care îmi doream cu adevărat să o spun”

Fabelmans: Povestea unei vieți aparte, favoritul pentru nominalizările la Premiile Oscar® în 2023, este filmul pe care cineaștii de pretutindeni îl așteaptă de la Steven Spielberg de mai bine de 45 de ani, un titlu de excepție despre viața aclamatului regizor, despre care mărturisește că „Era singura poveste pe care îmi doream cu adevărat să o spun”.

Filmul Fabelmans: Povestea unei vieți aparte este distribuit de Vertical Entertainment și poate fi vizionat exclusiv în cinematografe, din 25 noiembrie 2022.

Un portret profund personal al copilăriei americane din secolul XX, Fabelmans: Povestea unei vieți aparte, de Steven Spielberg, este o amintire cinematografică a forțelor și a familiei care au modelat viața și cariera regizorului. O poveste universală despre maturizare, despre căutarea viselor unui tânăr izolat, filmul este o explorare a iubirii, a ambiției artistice, a sacrificiului și a momentelor de descoperire care ne permit să vedem adevărul despre noi înșine și despre părinții noștri, cu claritate și compasiune.

Sammy Fabelman (GABRIEL LABELLE; Predator, seria American Gigolo) este dedicat creației filmului, un interes care este sărbătorit și susținut de mama sa artistică, Mitzi (actrița de patru ori nominalizată la Oscar® MICHELLE WILLIAMS). Tatăl lui Sammy, un om de știință de succes, Burt (PAUL DANO; Batman, There Will Be Blood), susține pasiunea lui Sammy pentru filme, dar o consideră un hobby fără viitor.

De-a lungul anilor, Sammy a documentat aventurile familiei sale și a devenit regizorul unor producții de film amator din ce în ce mai elaborate, cu surorile și prietenii lui. Până la 16 ani, Sammy este atât observatorul principal, cât și arhivarul poveștii sale de familie, dar când familia sa se mută în vest, Sammy descoperă un adevăr sfâșietor despre mama lui care le va redefini relația și va modifica viitorul pentru el și pentru întreaga sa familie.

Fabelmans: Povestea unei vieți aparte îi are, de asemenea, în rolurile principale pe SETH ROGEN (Steve Jobs, The Disaster Artist) în rolul lui Bennie Loewy, cel mai bun prieten și „unchi” de onoare pentru copiii familiei Fabelman, și nominalizatul la Premiile Oscar® JUDD HIRSCH (Uncut Gems, Ordinary People) în rolul lui Boris, unchiul lui Mitzi.

Distribuția o include și pe actrița nominalizată la Oscar® JEANNIE BERLIN (The Heartbreak Kid, Inherent Vice) în rolul bunicii paterne a lui Sammy, Hadassah Fabelman; JULIA BUTTERS (Once Upon a Time in Hollywood, 13 Hours) ca sora lui Sammy, Reggie; ROBIN BARTLETT (Moonstruck, Lean on Me) în rolul bunicii materne a lui Sammy, Tina Schildkraut, și KEELEY KARSTEN (Hunters, Evil Lives Here) în rolul surorii lui Sammy, Natalie.

Fabelmans: Povestea unei vieți aparte este regizat de STEVEN SPIELBERG și scris de Spielberg împreună cu dramaturgul câștigător al premiului Pulitzer TONY KUSHNER (Angels in America; Caroline, or Change), care a primit mai multe nominalizări la Oscar® pentru scenariile sale pentru Lincoln și Munich. Filmul este produs de KRISTIE MACOSKO KRIEGER (West Side Story, The Post) nominalizată de trei ori la Premiile Oscar®, STEVEN SPIELBERG și TONY KUSHNER. Producătorii executivi sunt CARLA RAIJ (co-producător West Side Story, director de producție unitară The Irishman) și JOSH MCLAGLEN (Free Guy, Logan).

Muzica este creată de câștigătorul a cinci Premii Oscar® JOHN WILLIAMS (Schindler’s List, Jaws), designerul de costume este câștigătorul a două Premii Oscar® MARK BRIDGES (Artistul, Phantom Thread) iar designerul de producție este câștigătorul a două Premii Oscar® RICK CARTER (Lincoln, Avatar). Fabelmans: Povestea unei vieți aparte este editat de câștigătorul a trei Premii Oscar® MICHAEL KAHN ACE (Saving Private Ryan, Schindler’s List) și SARAH BROSHAR (West Side Story, The Post). Directorul de fotografie al filmului este de două ori câștigător al Premiului Oscar® JANUSZ KAMINSKI (Lista lui Schindler, Salvarea soldatului Ryan).