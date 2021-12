Fara ele, nu pleci la drum! Iata cum trebuie dotate masinile obtinute prin servicii de inchirieri auto in Otopeni

Ai ajuns in tara si ai nevoie de un autovehicul cu care sa te deplasezi? Solutia este simpla! Apeleaza la un serviciu de inchirieri auto in Otopeni si vei dobandi toata independenta de care ai nevoie pentru a ajunge dintr-un punct in altul.

Extrem de convenabil si accesibil, un astfel de serviciu te va scuti de situatiile neplacute in care trebuie sa ceri ajutorul altora, sa apelezi la mijloacele de transport public, la taxiuri sau sa amani planurile pe care le-ai facut alaturi de cei dragi.

Pentru a fi sigur ca vei colabora cu un serviciu de inchirieri auto Otopeni de incredere, apeleaza la FocusRent, o companie cu o experienta de peste 10 ani in domeniu. Clientii fideli ai acestei companii garanteaza calitatea serviciilor oferite, precum si rapiditatea si eficienta acestora.

Daca vrei sa inchiriezi un autoturism, este important sa tii cont de o serie de criterii. Iata care sunt acestea!

Inainte de orice, este important sa te asiguri ca preturile prezinta transparenta totala. Cu alte cuvinte, atunci cand inchiriezi un autoturism, nu trebuie sa existe preturi ascunse.

In ceea ce priveste dotarile unei masini, este important ca acestea sa includa toate taxele si asigurarile auto. Mai mult, RCA-ul, full CASCO si rovinieta trebuie sa apara in pretul afisat pe site.

Autoturismul pe care il inchiriezi nu trebuie sa fie mai vechi de 5 ani si trebuie sa aiba toata reviziile tehnice facute.

Pentru a asigura atat confortul tau ca sofer, cat si pe cel al pasagerilor, masina este supusa unei inspectii riguroase inainte de a fi inchiriata.

Masina trebuie sa fie dotata cu cauciucuri de sezon (iarna/vara).

Verifica daca ai optiunea de a inlocui rapid si gratuit autoturismul in caz de avarie.

Fiecare masina este livrata cu plin de combustibil.

Nu ar trebui sa exista o limita de combustibil impusa.

Pe langa faptul ca respecta toate cerintele enumerate anterior, FocusRent garanteaza promptitudine in preluarea comenzilor, indiferent daca acestea sunt realizate online ori prin intermediul call-center-ului. Mai mult, ambele servicii sunt disponibile la orice ora din zi sau din noapte.

In plus, cei interesati de inchirieri auto in Otopeni pot opta pentru o serie de servicii optionale. Descopera, in continuare, doar cateva dintre acestea!

Sofer personal;

GPS;

Scaun auto pentru copil;

Transfer aeroport Otopeni – Bucuresti si Bucuresti – aeroport Otopeni.

In ceea ce priveste conditiile pe care trebuie sa le indeplinesti pentru a apela la servicii de inchirieri auto in Otopeni, acestea sunt foarte simple. In primul rand, trebuie sa ai peste 21 de ani. In al doilea rand, este important sa detii permisul de conducere de cel putin un an.

In oferta de masini disponibile pentru inchirieri auto Otopeni se numara si urmatoarele modele: Ford Fiesta, Dacia Logan, VW Passat, Opel Corsa, Dacia Duster, Audi A4, BMW X5 si Hyundai Santa Fe. De asemenea, exista posibilitatea de a inchiria un microbuz, ideal pentru transportul mai multor persoane.

Asadar, indiferent daca vii in Capitala pentru un eveniment, o intalnire de afaceri sau pentru a te bucura de un concediu binemeritat, poti apela cu incredere la FocusRent. Aici vei putea inchiria o masina pe termen lung sau scurt.

