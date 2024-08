Festivalurile din România se dovedesc a fi un hit – cine ne vizitează pentru ele?

Comunicat kiwi.com

România devine treptat o destinație în sine pentru festivalurile de muzică ce au loc vara, pe măsură ce tot mai mulți artiști îndrăgiți ajung în două din cele mai mari orașe – București și Cluj Napoca, an după an, iar odată cu muzica, se diversifică și publicul. Kiwi.com, una dintre cele mai importante companii de travel-tech, a verificat călătoriile turiștilor spre România în perioada festivalurilor.

Începând din luna iulie, România a avut parte de un peisaj efervescent al festivalurilor, care crește și devine mai popular în fiecare an. De la Electric Castle și Untold din Cluj-Napoca, și până la Saga și Summer Well în București, a existat câte o scenă pentru fiecare gust, iar călători din întreaga lume vin să vadă ce are scena locală de oferit.

Conform unui sondaj realizat de Stem/MARK la comanda Kiwi.com anul acesta, participarea la activități culturale și concerte este unul dintre motivele principale pentru care călătoresc mai ales spaniolii (16%), urmați de slovaci (10%), cehi (9%), maghiari (7%), dar și pentru 5% dintre polonezi și 6% dintre români.

Kiwi.com s-a uitat la călătoriile către Aeroportul Henri Coandă din București și Aeroportul Avram Iancu din Cluj Napoca, și împărtășește ce au aflat. Cei mai mulți turiști au ajuns aici din aeroporturile din Londra, Madrid, Bruxelles, Paris, Viena, Milano, Roma și Barcelona.

Cu toate acestea, când vine vorba de naționalitățile care au ajuns în aceste aeroporturi, majoritatea călătorilor străini au fost francezii, spaniolii, americanii, britanicii, italienii, bulgarii, moldovenii, nemții și portughezii.

În medie, turiștii au petrecut 11 zile în România, la fel ca anul trecut. Totuși, fereastra în care și-au rezervat zborurile a fost mai mică, cu 28 de zile înainte de data plecării, spre deosebire de 34 de zile anul trecut.

Prețurile plătite pentru biletele de avion au fost de 184 de euro în medie, însă mult mai valoroase au fost experiențele lor la festivalurile din România.