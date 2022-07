Firmele care investesc în comerțul online atrag cu 30% mai mulți clienți

Comerțul online a primit un impuls substanțial în timpul pandemiei, fiind unul dintre puținele segmente ale economiei care au înregistrat creșteri și care își continuă avansul, cu toate că oamenii au revenit fizic în magazine, odată cu ridicarea restricțiilor sanitare în majoritatea statelor. În funcție de complexitatea lor, soluțiile de comerț digital au costuri de implementare care variază de la cateva mii până la câteva zeci de mii de euro, iar firmele care aleg aceste soluţii reușesc să își crească cu peste 30% numărul de clienți în primele șase luni de la investiție.



Chiar dacă, prin comparație cu alte țări, comerțul online din România este încă la început, tendința de digitalizare a vânzărilor online are un ritm accelerat, crescând cu 40% față de 2019, ultimul an înainte de șocul pandemiei.

Procesul de digitalizare a afacerilor prin dezvoltarea de platforme moderne de comerț electronic poate dura de la una până la câteva luni, iar rezultatele concrete de creștere a vânzărilor și eficientizare a activității sunt vizibile încă din primele șase luni.

„Dacă îți joci cărțile inteligent, mica ta afacere poate deveni cu ușurință un concurent puternic. Tot ce trebuie să faci este să-ți înțelegi consumatorii-cheie și să le prezinți o experiență de cumpărături simplă, eficientă, dar personală. Dacă în trecut, acest nivel de personalizare nu era fezabil fără o armată de angajați, acum, utilizarea tehnologiilor digitale a schimbat dramatic lumea afacerilor și a început să ofere noi oportunități de a genera venituri și plus valoare”, spune Tibi Barkoczi, co-fondator și CEO al agenției de dezvoltare de platforme eCommerce Clever++.

La nivel global, vânzările online au ajuns anul trecut la 4,9 trilioane de dolari, față de de 3,3 trilioane de dolari în 2019. În România, eCommerce-ul a înregistrat în 2020 o majorare de 30% față de 2019, iar anul trecut a crescut cu 10%, ajungând la 6,2 miliarde de euro.

Pe lângă marii retaileri, care investesc sume consistente în platforme complexe, tot mai multe startup-uri încep să vândă direct clienților prin propriile magazine online, iar automatizarea, implementarea soluțiilor de management al răspunsurilor și utilizarea chatboților în relația cu clienții pot aduce economii de cateva mii de euro lunar, prin reducerea numărului de personal necesar desfășurării activității.

De altfel, capacitatea și viteza de a reacționa la schimbare au făcut diferența, în ultimii doi ani, între companiile care au fost cu un pas înainte în spațiul transformării digitale și au câștigat, și cele care au reacționat tardiv și, fie au suferit pierderi enorme, fie au dispărut de pe piață.

Transformarea digitală presupune alegerea unor soluții bazate pe Inteligența Artificială, cu scopul de a înțelege comportamentul clienților și motivele pentru care aceștia aleg un produs. În plus, pentru o prezență constantă în relația cu clienții, este necesară automatizarea proceselor de marketing.

„Multe dintre vechile canale de marketing nu mai aduc aceleași rezultate. Este o nouă lume a e-mailurilor, a notificărilor, a ofertelor și a reducerilor personalizate, iar această lume devine accesibilă comercianților online prin automatizare a proceselor de marketing. Modelele de inteligență artificială și de învățare automată vor continua să se extindă și să se bazeze pe seturi și mai mari de date pentru a răspunde comportamentului individual al clienților. De la funcții de recomandare de produse, până la notificări de reduceri pentru produsele căutate, soluțiile digitale moderne aduc un grad sporit de personalizare a experienței de cumpărare”, a declarat Robert Trandafir, co-fondator al agenției de marketing online Gun Media.

Pentru a răspunde cerințelor tot mai stringente pentru soluții digitale complexe, Clever++ și Gun Media vin în sprijinul antreprenorilor care doresc eficientizarea afacerilor lor printr-o colaborare ce reunește experiența de peste 13 ani a unora dintre cei mai buni specialiști în dezvoltare de soluții de comerț electronic pentru magazine online B2B și B2C cu experiența în performance marketing a profesioniștilor Gun Media.

