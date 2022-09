Florin Cîțu, atac la adresa ministrului Finanțelor, Adrian Câciu: „Mă întreb dacă nu cumva există un deal cu sistemul bancar să le dai profituri” 

George Lupu (www.b1tv.ro)

Fostul premier Florin Cîțu a lansat miercuri seara, în emisiunea Sub semnul întrebării, moderată de Robert Turcescu, pe B1 TV, un atac dur la adresa ministrului Finanțelor, Adrian Câciu, pe tema împrumuturilor. Cîțu a sugerat, totodată, că ar fi cazul ca o instituție a statului să demareze o anchetă în acest sens.

”Inflație mare, dobânzi mari, dezechilibre economice, atac pe capitalul privat, sunt lucruri despre care am avertizat întotdeauna că se vor întâmpla cu PSD la guvernare. Pentru că am vorbit de dobînzi mai devreme, eu nu înțeleg, și aici cineva ar trebui să investigheze, o instituție a statului: cum poți să te duci să iei împrumuturi la dobânzi astronomice, când ai bani gratis?”, a spus Florin Cîțu.

Acesta s-a întrebat dacă nu cumva împrumuturile cu dobânzi gigantice pe care le contractează statul român acoperă un aranjament cu sistemul bancar prin care acesta să primească bani în mod nejustificat.

”Asta e una. Dar a doua: cum poți să crești deficitul bugetar știind că trebuie să iei împrumuturi la dobânzi astronomice? Este un deal între ministrul Finanțelor, care, apropo, a avut contract cu Huawei mai înainte – eu când eram în guvern am spus: China n-are voie, am scos China din toate contractele – or, ministrul Finanțelor a avut contract de reprezentare cu Huawei România. Mă întreb dacă nu cumva există un deal cu sistemul bancar să le dai profituri, că asta le dai acum, le dai dobânzi de 9% când ai bani gratis?”, a spus fostul premier.