Florin Spătaru: Fiecare țară europeană împărtășește aceeași necesitate, iar interesele statelor comunitare trebuie să mențină UE în echilibru

„În cadrul reuniunii COMPET de la Luxembourg, am avut ocazia să discut din nou cu Thierry Breton, comisarul european pentru Piața Internă, despre sprijinul dedicat comunității UE pentru reactivarea activităților miniere. În plus am subliniat necesitatea retenției valorii adăugate în regiunile în care se realizează exploatarea sau procesarea resurselor miniere”, a precizat ministrul Florin Spătaru.

Florin Spătaru, ministrul economiei, a participat în data de 9 iunie a.c, la lucrările Consiliului COMPET, secțiunea piață internă și industrie, prezidate de Agnès Pannier-Runacher, ministrul delegat, responsabil de industrie, în cadrul Ministerului francez al economiei, finanțelor și redresării, de la Luxembourg. La reuniunea COMPET a participat Margrethe Vestager, vicepreședintele Comisiei Europene și comisarul Thierry Breton, responsabil pentru piața internă.

„România susține propunerea de Regulament, privind crearea unui cadru adecvat pentru investiții în producția de cipuri și consideră că este o oportunitate de a dezvolta industria semiconductorilor în țara noastră”, a declarat ministrul Florin Spătaru, referitor la Regulamentul de stabilire a unui cadru de măsuri pentru consolidarea ecosistemului european al semiconductorilor (Regulamentul privind semiconductorii).

Demnitarul român şi-a exprimarea susținerea cu privire la această acțiune coordonată, care ar trebui sa promoveze o strategie investițională echilibrată în rândul statelor membre, în funcție de oportunitățile existente în fiecare din acestea.

În marja participării la reuniunea COMPET, ministrul Florin Spătaru a avut întâlniri bilaterale cu comisarul Thierry Breton, responsabil pentru Piața Internă și Krister Nilsson, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor de Stat din Suedia. În cadrul acestora, demnitarul român a abordat problema importului de produse finite din afara UE, în condițiile în care materia primă se găsește în România sau în alte țări membre. De asemenea, ministru român a vorbit despre strategia privind economia circulară pe care România dorește să o aplice, care are în vedere și componenta de reciclare pentru recuperarea unei cantități importante de materii prime critice.

„România dorește să valorifice potențialul existent de fabricare, pentru a răspunde nevoilor actuale de aprovizionare, pentru sectoarele afectate de criza semiconductorilor: sectorul auto, sănătate, apărare, automatizări industriale, energie. În acest sens, atragerea de investiții în capacități noi de producție, în parteneriat cu producători europeni interesați, reprezintă o direcție prioritară pentru țara noastră”, a declarat ministrul Florin Spătaru.

Europa a concluzionat la reuniunea COMPET că echilibrul și durabilitatea economică pot fi realizate prin revenirea procesului minier în paralel cu preocuparea europeană pentru recuperarea de materii critice în urma proceselor de colectare și reciclare.