Fondul de Investiții EFSE a acordat Patria Bank un împrumut subordonat de 7 milioane de euro, fondurile urmând să susțină finanțarea IMM-urilor

Fondul de Investiții The European Fund for Southeast Europe (EFSE), Luxemburg, un fond de investiții de impact care se concentrează pe promovarea prosperitații economice in Europa de Sud-Est și Regiunea Vecinătate de Est, a acordat Patria Bank un împrumut subordonat de fonduri proprii de nivel 2 conform Basel III, în valoare de 7 milioane EUR. Împrumutul face parte din pachetul EFSE de raspuns la criză și este destinat finanțării Microîntreprinderilor si Întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) din industriile critice, din sectorul agro, afectate de războiul dintre Rusia și Ucraina. Împrumutul va sprijini Banca să ofere finanțare pe termen lung microîntreprinderilor si IMM-urilor și să contribuie la creșterea producției locale și a securitații alimentare, precum și a rezilienței și incluziunii in domeniul afacerilor.

Patria Bank are o orientare puternică pe deservirea IMM-urilor și agrobusiness-urilor. Acest împrumut pentru investiii va contribui la consolidarea gradului de capitalizare al Băncii, sporind în acelasi timp capacitațile acesteia de a ajuta Microintreprinderile și IMM-urile să-și susțină operațiunile și gradul de angajare prin furnizarea de lichiditate esențială pentru a face față efectelor de contagiune economică ale razboiului în curs dintre Rusia si Ucraina

Președintele consiliului de administrație al EFSE, Klaus Müller, a declarat: „Suntem încântați să ne alăturam acestui nou parteneriat deoarece Patria Bank se concentrează puternic pe sprijinirea IMM-urilor implicate în industrii esențiale legate de agricultură, industrii care au fost expuse numeroaselor provocări economice, sociale și de securitate declanșate de războiul Rusia-Ucraina. Credem cu tărie că acest nou instrument de nivel 2 – Basel-III, va consolida și optimiza structura generală de capital a băncii, va susține creșterea rezilientă și va contribui la securitatea alimentară din regiune.”

Președintele consiliului de administrație al Patria Bank, Horia Manda, a declarat: „Suntem bucuroși să anunțăm acest nou proiect cu EFSE, un partener strategic al Grupului Patria Bank, cu care împărtășim un obiectiv comun: sprijinirea IMM-urilor și micilor intreprinderi agricole pentru a-și dezvolta în continuare afacerile și a depăși provocările generate de contextul economic actual. In Grupul Patria Bank credem că antreprenoriatul este motorul creșterii economice, iar parteneriatul puternic cu EFSE ne permite să sprijinim IMM-urile și să punem România pe harta zonelor cu potențial maxim de dezvoltare și investiții.„

Facilitatea contribuie la realizarea mai multor Obiective de Dezvoltare Durabilă a Națiunilor Unite, inclusiv SDG 2 (Foamete zero), SDG 8 (Crestere economică) și SDG 9 (Inovare si infrastructură in industrie). Se preconizează că investiția va permite acordarea a peste 90 de imprumuturi Microintreprinderilor și IMM-urilor și sprijinirea a peste 900 de locuri de muncă.