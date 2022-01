FREE NOW și-a prelungit avizul tehnic pentru ridesharing, cu acord de funcționare pentru încă doi ani

FREE NOW, lider european de servicii multimodale de mobilitate, a obținut cu succes prelungirea avizului tehnic ca operator al platformei digitale de transport alternativ pentru încă 2 ani, după analiza dosarului de licență desfășurată de Autoritatea pentru Digitalizarea României.

Platforma de multi-mobilitate FREE NOW îndeplinește toate criteriile legale pentru a continua activitatea în România și a primit avizul autorităților pentru a funcționa ca operator de transport alternativ. Odată cu prelungirea pentru o perioadă de 2 ani, FREE NOW are acum cea mai lungă valabilitate a avizului tehnic, până la finalul anului 2023.

Avizul tehnic privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto, introdus în România prin OUG nr. 49/2019, certifică desfășurarea în condiții legale a activității de transport persoane și prevede îndeplinirea unei serii de obligații din partea platformelor care intermediază aceste curse.

„FREE NOW pune mare preț pe siguranța pasagerilor, dar și a șoferilor parteneri, drept pentru care asigurarea cadrului de funcționare conform legii este prioritar și esențial pentru noi. Astfel, cu fiecare ocazie, am asigurat buna desfășurare a activității, oferind curse sigure pasagerilor din ultimii doi ani. De când FREE NOW este prezent în România, investim constant în dezvoltarea tehnologiei și în rapiditatea serviciilor noastre. Odată cu această prelungire, avem certitudinea necesară pentru a continua să investim și să dezvoltăm activitatea la nivel local în următorii doi ani. Avem planuri importante pentru piața din România și suntem foarte bucuroși pentru acest acord”, spune Lennart Zipfel, Country Manager la FREE NOW România.

Conform legislației privind transportul alternativ, obligativitatea de a obține aviz de funcționare se extinde și șoferilor parteneri, care trebuie să facă dovada autorizației de transport alternativ și care dețin, pentru fiecare autoturism utilizat la efectuarea transportului alternativ, copie conformă valabilă și ecusonul pentru transport alternativ, eliberate în condițiile ordonanței de urgență.

„Șoferii parteneri sunt așteptați să reînnoiască contractul de colaborare cu platforma FREE NOW, conform procedurilor legale asociate noii perioade de funcționare, pentru a putea menține continuitatea accesului la cursele din aplicația FREE NOW, cu cel mai mic comision de pe piață”, continuă Lennart Zipfel.

FREE NOW este aplicația de ridesharing și taxi prezentă în România de pe 27 noiembrie 2019. În prezent, aplicația este disponibilă pasagerilor din 9 orașe: București, Cluj, Brașov, Iași, Constanța, Sibiu, Oradea, Timișoara și Târgu Mureș.