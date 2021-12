«Viitoarea pandemie ar putea fi mult mai gravă»: alertă lansată de una din creatoarele vaccinului AstraZeneca

Potrivit vaccinologului britanic Sarah Gilbert, în deceniile următoare, omenirea va trebui, probabil, să facă față unor viruși cu mult mai periculoși decât SARS-CoV-2. Argument pentru care dna Gilbert consideră urgent necesar să se investească în cercetare, pentru a fi mai bine pregătiți în această eventualitate. «Nu este ultima oară când un virus amenință viețile noastre și mijloacele noastre de subzistență, spune dna Gilbert. Adevărul este însă că viitorul virus ar putea fi și mai periculos. Poate fi mai contagios sau mortal, ori ambele riscuri». Dna Sarah Gilbert și-a expus opiniile de mai sus într-un discurs pronunțat la «conferința Richard Dimbley», eveniment care în fiecare an reunește personalități ale lumii științelor, artelor și afacerilor. Sarah Gilbert, profesoară de vaccinologie la universitatea Oxford, care a contribuit la crearea vaccinului AstraZeneca utilizat deja în peste 170 de țări, a chemat în expunerea ei să nu se permită pierderea – din lipsă de finanțare – a progreselor științifice realizate în lupta contra coronavirusului. «Nu ne putem permite o situație în care, după ce am traversat tot ceea ce am traversat, să constatăm că enormele pierderi economice suferite nu ne mai asigură finanțare pentru pregătirea unei alte epidemii», a mai spus dna Gilbert.

