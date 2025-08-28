Fundația Coca-Cola HBC oferă un grant de 200.000 de euro asociației Habitat for Humanity pentru refacerea comunităților afectate de inundații din județul Suceava

Coca-Cola HBC România a donat 7.500 de litri de apă Dorna comunităților afectate, printr-o intervenție imediată

Fundația Coca-Cola HBC oferă un nou grant de 200.000 de euro Asociației Habitat for Humanity, de data aceasta pentru refacerea zonelor afectate de inundații din Broșteni, județul Suceava. Desfășurat între septembrie 2025 – septembrie 2026, proiectul își propune să restaureze casele familiilor afectate de inundații și să construiască reziliență prin sesiuni de instruire în comunitatea locală, pentru a fi mai bine pregătite în fața provocărilor viitoare.

Inițiativa face parte din angajamentul Fundației Coca-Cola HBC de a interveni în comunitățile vulnerabile în perioadă de criză, fiind parte din viziunea pe termen lung a grupului Coca-Cola HBC de a genera valoare adăugată în comunitățile în care activează. În centrul acestei viziuni se află sustenabilitatea și sprijinul pentru comunități, Fundația având un rol activ în a oferi ajutorul necesar acolo unde este cea mai mare nevoie.

„Inundațiile au luat vieți și au lăsat oamenii fără case, cu urme majore în infrastructură și economia locală. Suntem alături de familiile afectate, cu atât mai mult cu cât și noi, Coca-Cola HBC România, suntem prezenți de peste 20 de ani în județul Suceava, prin fabrica Dorna de la Poiana Negri, și simțim că este rolul nostru să avem grijă de comunitățile învecinate. Ceea ce s-a întâmplat ne demonstrează din nou cât de important este să fim pregătiți în fața fenomenelor naturale și, mai mult, să ne mobilizăm ca o echipă pentru a interveni, indiferent că facem parte din companii, instituții, ONG-uri sau avem alt statut. Imediat după inundații, am donat 7.500 de litri de apă minerală Dorna pentru locuitorii care au rămas fără apă potabilă, prin autoritățile locale. Acum, mă bucur să putem scala demersul de sprijin comunitar alături de partenerii noștri de la Habitat for Humanity. Ambele intervenții sunt un exemplu elocvent despre cum puterea parteneriatului dintre sectorul privat, social și public aduce binele în comunități și construiește reziliență acolo unde este nevoie. Pentru că doar împreună putem interveni la o scară mai amplă pentru a lăsa o lume mai puternică #DupăNoi”, Alice Nichita, Corporate Affairs & Sustainability Director, Coca-Cola HBC România

Cu o prezență durabilă de 34 de ani și o amprentă locală extinsă – prin fabricile din Ploiești, Timișoara și Poiana Negri, furnizori, parteneri și miile de afaceri din lanțul nostru valoric – ne-am construit un angajament ferm față de comunitățile noastre și față de mediul înconjurător care ne susține pe toți.

În urma inundațiilor severe de la finalul lunii iulie, au fost afectate șase comunități din județele Suceava și Neamț, unde au avut de suferit peste 2.500 de persoane, mai mult de 800 de locuințe fiind avariate, dintre care 40 complet distruse, fără posibilitatea de a fi reparate. Habitat for Humanity România a inițiat un proiect de intervenție integrată, axat pe recuperare timpurie, reconstrucție și reziliență.

Proiectul, care va dura un an de zile, va oferi: asistență tehnică, vouchere pentru achiziția de materiale de construcții, îndepărtarea resturilor, reparații directe și consolidarea locuințelor avariate, urmând principiile Build Back Better. În plus, acesta va include instruire pentru pregătirea în caz de dezastre și creșterea capacității de reziliență a comunităților afectate, cu scopul de a reduce riscurile viitoare și de a sprijini recuperarea pe termen lung a celor mai vulnerabile familii.

„La Broșteni, am acționat din primele momente pentru a fi alături de familiile afectate de inundații. Experiența noastră în gestionarea situațiilor de urgență ne arată că ajutorul imediat trebuie completat de soluții pe termen lung, care să redea siguranța și stabilitatea familiilor afectate și să pregătească întreaga comunitate pentru a face față mai bine provocărilor viitoare.”, Roberto Pătrășcoiu, Director Național Habitat for Humanity România

Grantul oferit de Fundația Coca-Cola HBC va sprijini aceste intervenții, prin care 878 de locuitori afectați vor primi sprijin astfel:

145 de persoane beneficiază de kiturile pentru reparații și curățenie a locuințelor (asistență prin vouchere) și sprijin pentru chirie pe termen scurt.

beneficiază de kiturile pentru reparații și curățenie a locuințelor (asistență prin vouchere) și sprijin pentru chirie pe termen scurt. 238 de locuitori sunt sprijiniți prin reparații directe și lucrări de consolidare, materiale de construcție și asistență.

sunt sprijiniți prin reparații directe și lucrări de consolidare, materiale de construcție și asistență. 495 de persoane participă la activitățile de instruire.

Pe termen lung, această inițiativă consolidează coeziunea socială, construiește reziliență și pregătește comunitățile pentru provocări viitoare.

Fundația Coca-Cola HBC a fost înființată în 2023, având misiunea de a sprijini comunitățile din țările în care compania activează, oferind granturi organizațiilor non-guvernamentale în patru domenii principale:

Reziliența comunitară, inclusiv ajutor și refacere în caz de dezastre.

Acces durabil la apă potabilă sigură pentru comunitățile noastre.

Susținerea tinerilor care provin din medii vulnerabile.

Proiecte și inițiative de economie circulară.

Anul trecut, fundația a finanțat mai multe proiecte, inclusiv inițiative pentru refacere în urma inundațiilor severe din mai multe țări. Ca parte a misiunii sale continue, donațiile fundației s-au ridicat la o valoare totală de 2,3 milioane de euro pentru sprijinirea comunităților locale din Grecia, Cipru, Bulgaria și România, în urma incendiilor și inundațiilor devastatoare, inclusiv pentru refacerea pădurilor naturale și consolidarea rezilienței prin echipamente și instruirea voluntarilor.