Comunicat APCE: Furnizorii de energie au „aruncat” problema dezechilibrelor în facturile românilor

În ultimele luni, tot mai multe voci din zona instituțională și din rândul furnizorilor de energie lansează acuzații directe la adresa prosumatorilor, pe tema așa-ziselor „dezechilibre energetice”.

A sosit momentul ca Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie din România (A.P.C.E.) să răspundă la câteva întrebări: De ce apar dezechilibrele din sistemul energetic? De ce plătim prețuri uriașe pentru ele? De ce România este, din nou, codașă la un capitol esențial in energie? Și mai grav — de ce rămânem captivi într-o zonă gri, în care dezechilibrele sunt prost înțelese, prost gestionate și incredibil de costisitoare? Cine are de câștigat din această haos? Cine plătește nota de plată?

A.P.C.E. consideră inacceptabil modul în care este deturnată atenția publică de la adevăratele cauze ale dezechilibrelor din sistem și trage un semnal de alarmă: România plătește scump incompetența, lipsa de transparență și interesele obscure din piața de echilibrare.

Ce sunt dezechilibrele energetice? Dezechilibrele din sistemul energetic apar atunci când un producător, consumator sau furnizor nu respectă ce a declarat: fie consumă mai mult decât a estimat,fie furnizorul livrează mai puțină energie decât a promis. Cu alte cuvinte, dacă spui una și faci alta, destabilizezi rețeaua.

Dacă produci mai puțin sau consumi mai mult decât ai prognozat, creezi un dezechilibru negativ. Dacă produci prea mult sau consumi prea puțin, creezi un dezechilibru pozitiv. În ambele situații, sistemul plătește prețul — și nu e un preț mic.Costurile sunt uriașe și se achită pe piața de echilibrare, administrată de Transelectrica.

Cine câștigă de pe urma dezechilibrelor? Transelectrica in primul rand iar Hidroelectrica este „regele din umbră” al pieței de echilibrare datorită flexibilității enorme (poate porni/opri capacități rapid) si incasează sume foarte mari pentru serviciile de echilibrare. Apoi, vin centralele pe gaz.

Cine creează dezechilibrele și cine le plătește? Orice actor din piață poate destabiliza sistemul: un consumator care folosește mai mult decât a anunțat, un prosumator care injectează în rețea mai mult decât a estimat, un parc fotovoltaic nepredictibil, o primărie nepăsătoare sau un furnizor mare care greșește prognoza consumului clienților săi. Dezechilibrul e efectul direct al nepăsării, al lipsei de asumare, de profesionalism și al haosului generalizat din sistem.

Problema apare atunci cand costurile dezechilibrelor se propaga in lant: furnizorul le transfera catre clientii finali sau incearca sa le acopere din profit, ceea ce face ca factura la energie a clientilor sa creasca. Dezechilibrele sunt o gaură neagră în factura de energie.

Cât de mari sunt aceste costuri?

Costurile dezechilibrelor nu sunt transparente. Furnizorii le încarcă în facturi, iar clienții plătesc fără să știe exact ce. Funrizorii din Romania nu binevoiesc sa ne informeze clar si transparent costul acestora si in spatiul public doar ameninta si prosumatorii si consumatorii. Valoarea dezechilibrelor poate varia semnificativ, iar in perioade de volatilitate mare (ex: iarna, lipsa vântului, productie fotovoltaica imprevizibila), costurile pot ajunge la 800-1000 lei/MWh pentru dezechilibre negative. Conform Hidroelectrica, dezechilibrele pot reprezenta pana la 5% din factura unui consumator. Alti furnizori vorbesc despre un cost de 0,0185 lei/Kwh

Ce fac alte tari si noi nu? Germania, Franta sau Tarile Nordice au creat ecosisteme digitale in jurul echilibrarii: softuri AI pentru prognoza, agregatori activi, baterii de stocare, stimulente pentru consum flexibil. Romania abia testeaza concepte pilot si nu ofera infrastructura digitala reala.

De ce e România atât de în urmă? România suferă de un cumul de deficiențe:

Lipsa de prognozî a furnizorilor fără interes și fără softuri de prognoză performante ,.

,. Rețele invechite, slab digitalizate si nemodernizate coroborate cu lipsa stocarii mari dispecerizabile in baterii

Transelectrica nu face nimic concret ca să îmbunătățească sistemul . Nu oferă instrumente de simulare, nu pune la dispoziție date clare și utile, nu vine cu nicio soluție care să ajute furnizorii, prosumatorii sau consumatorii să înțeleagă cum funcționează sistemul. Informațiile pe care le publică sunt atât de tehnice și complicate, încât îți trebuie 2-3 facultăți ca să le înțelegi. Și da, credem că asta se face cu intenție.

. Nu oferă instrumente de simulare, nu pune la dispoziție date clare și utile, nu vine cu nicio soluție care să ajute furnizorii, prosumatorii sau consumatorii să înțeleagă cum funcționează sistemul. Informațiile pe care le publică sunt atât de tehnice și complicate, încât îți trebuie 2-3 facultăți ca să le înțelegi. Și da, credem că asta se face cu intenție. ANRE reglementează în mod conservator, penalizând dezechilibrele fără a încuraja solutii de flexibilitate.

Prosumatorii din România pot fi prognozați ca producție cu softuri performante, unele gratuite. Cine să o facă?

Concluzie :România nu va putea deveni o piata moderna de energie cat timp dezechilibrele vor fi tratate ca o vina si o povară. Altfel, piata libera va ramane doar un slogan pe hartie.

Cât timp Ministerul Energiei, ANRE și Transelectrica nu sunt capabile nici măcar să copieze modelele funcționale din Vestul Europei, apare o întrebare firească: vorbim despre incompetență crasă, interese obscure pe piața de echilibrare sau pur și simplu rea-voință?

A.P.C.E. cere ferm ca, de acum înainte, furnizorii și autoritățile să înceteze să mai arunce vina pe prosumatori. Nu vom mai accepta să fim țapi ispășitori pentru eșecurile unui sistem energetic dezechilibrat, învechit și lipsit de o legislație modernă.

Dan Pîrșan

Președinte, Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie din România (A.P.C.E.)