Gazprom încetează livrarea de gaze naturale Poloniei și Bulgariei

Varșovia nu vrea să plătească factură la gaze în ruble și Rusia închide robinetul pentru Polonia. Livrările de gaze rusești către această țară au fost reduse la jumătate. Anna Moskwa, ministrul polonez al Mediului, a anunțat într-o declarație că țara sa ”este pregătită pentru o întrerupere totală a importurilor de gaze din Rusia”. Potrivit ministrului citat, rezervoarele de gaze naturale sunt pline în proporție de 76% și, în acest moment, ţara nu are nevoie să intre încă în rezerve. Gospodăriile poloneze nu vor avea probleme cu frigul în următoarele săptămâni. Pe termen lung, Polonia se pregătește să-și diversifice importurile de gaze. Gazoductul Baltic Pipe ce leagă Norvegia de Polonia va fi inaugurat în toamna acestui an. Apoi, Polonia poate conta și pe livrările americane – pe cale maritimă – total de gaze lichefiate. Și încă o sursă: gaze rusești obținute de la alte ţări europene, între care Germania.Aceste certitudini explică de ce Polonia face presiuni asupra Uniunii Europene pentru a impune un embargou total asupra hidrocarburilor rusești. În afara gazelor, Varșovia a renunțat deja la importurile de cărbune din Rusia și a anunțat că intenționează să înceteze total importurile de gaze din Rusia până la finele acestui an.

Grupul Bulgargaz a fost anunțat și el marți de către gigantul rus Gazprom privind încetarea livrărilor de gaze începând de miercuri dimineață. Ministerul bulgar al Mediului a precizat că au fost luate măsuri pentru a asigura o aprovizionare satisfăcătoare și că nu au fost necesare restricții la consumul intern. Reamintim însă că Gazprom a furnizat până acum 90% din necesarul de gaze al Bulgariei.