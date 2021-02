Generali lansează Fenice 190, un plan de investiții în valoare de 3,5 miliarde euro

Fenice 190 este prima inițiativă care marchează celebrarea a 190 de ani de la înființarea Assicurazioni Generali, în 1831, la Trieste.

Peste 1 miliard euro au fost deja alocați prin intermediul a 10 fonduri de investiții axate pe infrastructură, inovare și digitalizare, IMM-uri, locuințe ecologice, servicii medicale și educație.

Inițiativele planificate pentru celebrarea a 190 de ani includ deschiderea pentru publicul larg a clădirii Procuratie Vecchie, din Veneția, pentru prima dată în ultimii 500 de ani, aceasta devenind hub-ul global al The Human Safety Net.

Va fi lansată prima ediție a EnterPRIZE, o inițiativă dedicată celor mai durabile IMM-uri

Trieste – Fondat în Trieste, pe 26 decembrie 1831, Generali împlinește 190 de ani. Această aniversare istorică va fi sărbătorită pe parcursul anului 2021 printr-o serie de inițiative dedicate angajaților, agenților, clienților și comunităților în care Generali își desfășoară activitatea. Pentru a marca acest moment, alături de recunoașterea tangibilă și durabilă a legăturii dintre Generali și regiunile în care a luat naștere și a prosperat, Grupul anunță lansarea Fenice 190, un plan de investiții de 3,5 miliarde euro care sprijină redresarea economiilor euroopene afectate de Covid-19, începând cu Italia, Franța și Germania urmând ca, pe parcursul celor cinci ani ai planului, să se adreseze tuturor țărilor din euroopa în care Generali își desfășoară activitatea.

Fenice 190 va permanentiza inițiativele extraordinare lansate de Generali în 2020 pentru a combate efectele pandemiei, care includeau investiții în sprijinul IMM-urilor și economiei reale cu sume ce au depășit deja obiectivul stabilit de 1 miliard euro. Pe lângă această valoare inițială, Generali își asumă un angajament anual de 500 de milioane euro, în următorii 5 ani, pentru o creștere durabilă prin intermediul fondurilor internaționale de investiții axate pe infrastructură, inovare și digitalizare, IMM-uri, locuințe ecologice, servicii medicale și educație

Philippe Donnet, Generali Group CEO, a declarat: „Generali este una dintre puținele companii din lume cu o istorie atât de lungă. Are la dispoziție un set de cunoștințe și o experiență extrem de bogată, datorită cărora Generali este capabil să facă față provocărilor de astăzi, contribuind în același timp la un viitor mai bun pentru comunitățile în care își desfășoară activitatea, atât ca asigurător, cât și ca inovator social. Aniversarea a 190 de ani are loc într-un an decisiv, în care trebuie să depășim cea mai gravă criză globală din perioada postbelică și să punem bazele unei redresări globale la scară largă. Prin Fenice 190, dorim să fim lideri în această călătorie, creând o moștenire concretă pentru viitor, acordând un sprijin semnificativ celor mai inovatoare, durabile și strategice sectoare implicate în repornirea economiei euroopene, încurajând, în același timp, incluziunea celor mai puternic afectați de criză.”

Fenice 190 este implementat prin intermediul platformei multi-boutique Generali Investments și este deschis fondurilor terțe sau investitorilor instituționali, precum și tuturor companiilor Grupului care pot participa la alocarea investițiilor pe baza propriilor obiective. Selecția inițiativelor este coordonată de un comitet de investiții al Generali Asset & Wealth Management Business Unit, condus de Carlo Trabattoni, CEO, alături de experți în sustenabilitate, investiții și management de active. De asemenea, CEO-ul Generali Real Estate, Aldo Mazzocco, este responsabil de abordarea bazată pe respectarea celor 17 obiective de dezvoltare durabilă (SGD) ale Organizației Națiunilor Unite și a obiectivului specific de a genera un impact pozitiv asupra redresării economice în euroopa.

Până în prezent, au fost deja identificate 10 oportunități de investiții în valoare de 1,05 miliarde euro care vizează sprijinirea IMM-urilor euroopene, locuințele ecologice și infrastructura. Un accent puternic cade pe transformările digitale, pe cele din domeniile sănătății și al energiei, care împărtășesc o viziune solidă despre sustenabilitate socială și ecologică.

Celebrarea a 190 de existență a Generali

Gabriele Galateri di Genola, Președintele Assicurazioni Generali, a declarat: „Astăzi, mai mult ca oricând, într-un context fără precedent, Grupul Generali intenționează să clădească o viziune comună și durabilă pentru viitor. În 2021, anul care sperăm că va marca începutul redresării economice, sărbătorim aniversarea noastră printr-o serie de inițiative care îmbină trecutul și viitorul, astfel încât să ofere noi oportunități de dezvoltare și participare. Ne-am luat angajamentul să facem parte din călătoria către o societate tot mai durabilă prin implementarea ambițiosului program de investiții Fenice 190. În același timp, intenționăm să utilizăm istoria noastră extraordinară si bogăția de abilități, astfel încât să putem stimula cunoștințele și inspirația generațiilor viitoare”.

Generali celebrează 190 de ani de existență printr-o serie de inițiative ce vor avea loc pe tot parcursul anului 2021. În luna decembrie se va finaliza proiectul de restaurare și renovare a clădirii Procuratie Vecchie, din Veneția, sub supravegherea David Chipperfield Architects. Clădirea va fi redeschisă publicului larg după 500 de ani, devenind centrul global al Fundației The Human Safety Net.

Inițiativa The Human Safety Net a luat naștere în 2017, având misiunea de a debloca potențialul persoanelor vulnerabile, astfel încât acestea să poată îmbunătăți viața familiilor și a comunităților din care fac parte. Programele The Human Safety Net oferă sprijin familiilor cu copii cu vârsta de până la 6 ani și promovează integrarea refugiaților prin muncă și antreprenoriat. The Human Safety Net este prezentă în 23 de țări, colaborând îndeaproape cu o rețea de peste 50 de organizații non-profit pentru a-și maximiza impactul în cadrul comunităților. Este o platformă de inovare socială care va găzdui activități dedicate în Veneția, folosind locațiile sale pentru un schimb facil de idei despre cele mai stringente probleme ale societății. Astfel, Generali ajunge mai aproape de obiectivul său, de a transforma Veneția în capitala mondială a durabilității.

De asemenea, în această toamnă va avea loc prima ediție a EnterPRIZE, o inițiativă dedicată întreprinderilor mici și mijlocii din Europa ce are scopul de a le încuraja să adopte un model durabil de afaceri, de a oferi vizibilitate celor care au făcut deja acest lucru și de a stimula dezbaterea publică despre aceste subiecte. Va fi activată o platformă online prin care vor fi împărtășite bune practici și informații despre sustenabilitate. În același timp, va fi prezentată prima ediție a unei Carte privind sustenabilitatea, creată împreună cu Universitatea Bocconi și dedicată efectelor introducerii principiilor durabilității asupra IMM-urilor euroopene.

Aniversarea a 190 de ani va fi marcată și în Trieste – orașul în care Generali a fost fondat în decembrie 1831 – și în cadrul comunității locale. În Palazzo Berlam, recent renovat de arhitectul Mario Bellini, vor fi deschise pentru publicul larg Arhivele Istorice ale Generali, într-un format interactiv și inovator. Palazzo Berlam va găzdui, de asemenea, cursuri și lecții în clasă în cadrul Generali Group Academy, noul centru global de training.

Continuând tradiția Generali de a expune probleme contemporane prin limbajul posterelor publicitare, Grupul va delega către 5 tineri artiști italieni și internaționali sarcina de a interpreta cinci domenii cheie pentru Grup, prin proiectul „This is Tomorrow”, creând afișe capabile să ilustreze realitatea într-un mod creativ.

Cei peste 70.000 de angajați ai grupului vor avea, de asemenea, un rol important în celebrarea momentului aniversar. În cadrul unei inițiative globale, vor fi rugați să spună povestea lor despre Generali pe o platformă dedicată, îmbinând astfel experiențele personale cu bogatul patrimoniu al companiei. Printr-un concurs, se vor selecta cele mai bune povești, identificând 190 de lei care vor putea participa activ la inițiativele aniversare.