Geoană, la încheierea mandatului la NATO: A fost privilegiul vieții mele să lucrez aici, să-mi reprezint țara, România

”Am oferit alianței experiența, pasiunea, energia mea și credința mea fermă în libertate, democrație și statul de drept”

Traian Avarvarei (www.b1tv.ro)

Mircea Geoană și-a încheiat, marți, misiunea de secretar general adjunct al NATO cu un discurs în care a vorbit despre munca și pasiunea pe care le-a pus în această alianță și în a-și aduce țara în familia democrațiilor, „una liberă, cu prosperitate și demnitate”.

Mircea Geoană, discurs la finalul misiunii sale la NATO

„Mulțumesc că m-ați ales ca adjunct acum cinci ani, a fost privilegiul vieții mele să lucrez alături de voi, să-mi reprezint țara, România, și să fiu la conducere împreună cu cel mai transformator lider din ultimii 10 ani, dl secretar general Jens Stoltenberg. Aplauze pentru dumneavoastră!

Într-un fel, bunul Dumnezeu, unii îi spun destin, m-a chemat pe mine și pe familia mea într-o călătorie de a aduce fosta Europă comunistă acolo unde-și are locul, într-o familie de democrații, una liberă, cu prosperitate și demnitate.

Când am început de tânăr ca ambasador, în anii `90, când am încercat să-mi ajut țara să adere la NATO, a fost un vis care a devenit realitate, în care am implicat tot ce am putut.

Am oferit alianței experiența mea, pasiunea, energia mea și credința mea fermă în libertate, democrație și statul de drept.

Mulțumesc nu doar celor cu care mă întâlnesc de obicei, ci și tuturor femeilor și bărbaților incredibili și incredibile care lucrează pentru această organizație formidabilă”, a declarat Mircea Geoană.

Geoană: Un miliard de oameni depind de munca celor din NATO

„Am lucrat în multe organizații internaționale și nu am văzut mai multe talente dedicate și oameni inteligenți cum sunt în NATO și cred că acest premiu e dedicat fiecăruia dintre voi.

Mulțumesc pentru ce reprezentați voi, pentru privilegiul de a fi lucrat împreună!

Și vreau să vă mai spun ceva: continuați să credeți în această organizație, în ce reprezintă, în ce reprezentăm noi. Un miliard de oameni depind de munca noastră.

Sunt mândru că am făcut parte din aceatsă organizație în ultimii 5 ani, probabil acum alianța s-a transformat cel mai mult în ultimii 75 de ani. (…) Trebuie să continuăm să inovăm și să transformăm”, a mai declarat Mircea Geoană.