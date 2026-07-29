Germanii de la Diehl Aviation au inaugurat fabrica de componente pentru avioane de lângă Craiova

Valentin TUDOR (gds.ro)



Diehl Aviation, furnizor german de sisteme și componente pentru industria aeronautică, a inaugurat, astăzi, noua sa fabrică din Craiova, o investiție de zeci de milioane de euro destinată producției de componente pentru aeronave comerciale de pasageri.

Fabrica va deservi programele unor mari constructori de avioane precum Airbus, Boeing, Bombardier și Embraer și face parte din strategia companiei de extindere a capacităților de producție în Europa.

Producția va începe în luna septembrie, însă primele livrări către clienți sunt estimate pentru sfârșitul anului 2026 sau începutul lui 2027, după finalizarea procesului de certificare a unității. Reprezentanții companiei au explicat că fabrica trebuie să treacă prin auditurile specifice industriei aeronautice înainte ca produsele să poată fi livrate către constructorii de aeronave.

500 de angajați în viitor

În prima etapă, fabrica va produce pături de izolație, urmând ca, ulterior, să introducă și procese de fabricație mai complexe, inclusiv laminarea componentelor. Potrivit reprezentanților companiei, unul dintre produsele realizate la Craiova va fi livrat direct către clientul final, fără a mai trece prin alte fabrici ale grupului, în timp ce restul componentelor vor parcurge etape intermediare în alte unități Diehl Aviation.

În prezent, fabrica are aproximativ 90 de angajați, iar compania estimează că efectivul va ajunge la 100-120 de salariați până la sfârșitul acestui an. Pe termen mediu, Diehl Aviation își propune să extindă echipa la aproximativ 500 de angajați, pe măsură ce producția va fi dezvoltată. Fabrica are peste 12.000 de metri pătrați de spații de producție și logistică.

CEO-ul Diehl Aviation: „Prin această investiție de la Craiova ne extindem semnificativ capacitatea de producție“

„Astăzi este o zi specială. Dacă ne uităm în urmă cu un an, când am început, totul era o viziune. Acum este realitate și inaugurăm noua fabrică”, a declarat Jörg Schuler, CEO al Diehl Aviation, în cadrul ceremoniei de inaugurare.

„Acesta este rezultatul unui parteneriat puternic și al unui angajament clar față de viitorul Diehl Aviation.Diehl Aviation este o companie globală, așa cum ați putut vedea și în filmul prezentat, cu unități de producție în Europa, pe continentul american, în Asia și în alte regiuni ale lumii. Deservim cei mai importanți producători de aeronave și companii aeriene din lume.

Prezența noastră internațională s-a extins constant de-a lungul anilor, ghidată de o viziune clară: să fim aproape de clienții noștri, să rămânem competitivi și să creăm valoare sustenabilă oriunde ne desfășurăm activitatea. Deschiderea acestei unități reprezintă un pas important în strategia noastră de internaționalizare. Însă, deși operăm la nivel global, nu pierdem niciodată din vedere ceea ce stă cu adevărat la baza succesului: relațiile solide și angajamentul pe termen lung.

Totodată, această investiție reflectă încrederea noastră în perspectivele de creștere pe termen lung ale industriei aviatice. Traficul aerian continuă să crească la nivel mondial. Companiile aeriene își modernizează flotele, cererea din partea pasagerilor rămâne ridicată, iar producătorii de aeronave își majorează semnificativ ritmul de producție.

Așadar, de ce Craiova? Prin această investiție de la Craiova ne extindem semnificativ capacitatea de producție, după cum puteți vedea, și consolidăm reziliența rețelei noastre globale de producție. Această unitate ne va permite să susținem dezvoltarea clienților noștri, menținând în același timp cele mai înalte standarde de calitate care definesc Diehl Aviation la nivel mondial”, a declarat Jörg Schuler.