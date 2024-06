Gradul de colectare a impozitelor și taxelor, o Fată Morgana?

Gradul de colectare a impozitelor și taxelor, centrale sau locale, a devenit nu numai subiectul preferat al multora, persoane implicate sau mai puțin implicate, din România, dar și scuza pentru care nu se realizează veniturile bugetare pe care ni le dorim. Ba este considerată soluția salvatoare pentru bugetul nostru atât de greu pus la încercare! Cum adică, ponderea impozitelor și taxelor în PIB să fie de doar 27%, când în U.E. este de peste 40%? Sigur cineva păcălește statul! Lucian Croitoru, consilier principal pe probleme de politică monetară al guvernatorului Băncii Naționale a României: „România are 27% (venituri în PIB n.r.). În SUA, Japonia și Elveția ponderea veniturilor în PIB este 27% sau mai puțin. Credeți că Guvernele acelor țări nu-și fac treaba față de cetățenii lor?” Păi, ce să înțelegem? Că cineva păcălește statul, adică și în aceste state dezvoltate gradul de colectare este foarte mic? De fapt, este vorba de mărimea impozitelor și taxelor, nu de gradul de colectare. Nicăieri în lume nu se colectează 100% din impozitele și taxele datorate, așa cum cer unii. A pretinde așa ceva, este o iluzie, o Fată Morgana! De ce? Din mai multe motive:

1. – firmele dau faliment și nu pot să plătească;

2. – statul își plătește cu întârziere facturile către companii, care la rândul lor ajung în situația de la primul punct sau plătesc cu întârziere;

3. – unele companii sau persoane fizice evită să plătească etc.

Deci avem un cumul de cauze. Există o confuzie între ponderea impozitelor și taxelor în PIB și gradul lor de colectare. Dacă presupunem că PIB-ul este de 100 u.m., iar mărimea impozitelor și taxelor este de 10 u.m. în PIB, în situația în care am încasa toate cel 10 u.m. înseamnă că am colectat 100%, iar ponderea lor în PIB este de 10%. Cum, când în U.E. este de 40%?! Concluzia este că prea ușor vorbim că nu se colectează, deși, sigur, este loc de mai bine și aici! Ca un exemplu de necolectare: deunăzi vorbeam cu proprietarul unui service auto și mi-a spus cât de greu se descurcă după atâtea falimente în sectorul asiguratorilor auto. Îmi spunea că mai are de încasat și de la societatea de asigurare Carpatica, care a dat faliment acum 6 ani! Nu mai vorbesc de City Insurane sau Euroins, care sunt cele mai recente, dar și mai costisitoare. Și atunci, cum să-și plătească toate obligațiile? Este el de vină pentru lipsa de supraveghere din partea ASF? Dar câte service-uri auto au intrat în faliment din această cauză? Și atunci de unde grad de colectare de 100%? Aceeași persoană a făcut o propunere interesantă: în contul datoriilor către stat (TVA, contribuții sociale, impozit pe salarii etc.), statul să compenseze drepturile pe care le au de încasat de la Fondul de Garantare, astfel s-ar stinge toate crențele și datoriile, în timp, desigur, companiile respective și-ar continua activitatea producând taxe și impozite pentru stat și ar crește și gradul de colectare, nu?