Grevă națională în Belgia: transportul public și zborurile, puternic afectate

O grevă națională de 24 de ore are loc astăzi în Belgia, protest care afectează transportul public, traficul feroviar și activitatea aeroporturilor. În acest context, Ministerul Afacerilor Externe al României a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii români.

Protestele au loc în regiunile Bruxelles, Flandra și Valonia. Sindicatele din transporturi avertizează că vor exista perturbări majore în circulația trenurilor, autobuzelor, tramvaielor și în programul curselor aeriene.

Protestele continuă de patru zile

Greva generală de astăzi vine după trei zile de proteste feroviare, care au afectat deja transportul în Belgia.

Potrivit publicației The Brussels Times, cele mai importante trei federații sindicale din Belgia au convocat greva generală pentru a protesta față de reformele privind pensiile adoptate de guvernul federal și față de unele măsuri de austeritate.

Acțiunea de protest va afecta și activitatea aeroporturilor, inclusiv zborurile programate să decoleze sau să aterizeze pe Aeroportul Bruxelles și Aeroportul Charleroi.

De asemenea, traficul feroviar din întreaga țară va fi perturbat, potrivit companiei naționale de căi ferate belgiene.

Recomandări pentru românii care călătoresc în Belgia

MAE recomandă cetățenilor români care intenționează să călătorească în Belgia să verifice informațiile actualizate pe site-urile oficiale ale aeroporturilor și operatorilor de transport:

brusselsairport.be

brussels-charleroi-airport.com

belgiantrain.be

stib-mivb.be

delijn.be

letec.be

Autoritățile recomandă călătorilor să urmărească permanent anunțurile operatorilor de transport și să ia în calcul posibile întârzieri sau anulări ale curselor.