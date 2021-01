Groupama Asigurări, Angajator de Top pentru al patrulea an consecutiv

Groupama Asigurări, unul dintre liderii pieței de asigurări din România, a obținut pentru al patrulea an consecutiv certificarea internațională Angajator de Top, acordată de Top Employer Institute din Olanda, cel mai prestigios institut din domeniu. Certificarea recunoaște calitatea practicilor de resurse umane din cadrul organizației, precum și instrumentele folosite în sprijinirea și dezvoltarea angajaților.

”Certificarea Angajator de Top obținută de Groupama Asigurări pentru al patrulea an la rând este rezultatul unei preocupări continue în ceea ce privește crearea și devoltarea celor mai bune practici de resurse umane pentru angajații, dar și pentru candidații noștri. Este o reușită care ne bucură cu atât mai mult cu cât ea vine după un an dificil, în care am fost nevoiți să găsim noi modalități pentru a rămâne aproape de echipa noastră, într-un context fără precedent. Nimic nu ar fi fost însă posibil fără o mobilizare exemplară, fără acea cultură a bunei intenții și a bunei dispoziții pe care am construit-o împreună și pe care am menținut-o chiar și de la distanță. Mulțumirile merg, așadar, către toți colegii noștri, care zi de zi ne inspiră să devenim cei mai buni”, a declarat Judith Kis, Director Resurse Umane și Logistică, Groupama Asigurări.

Titlul de Angajator de Top este acordat în urma unei analize riguroase a politicii de resurse umane, a proceselor și practicilor, precum și a sistemelor informatice folosite în cazul strategiei de oameni, culturii organizaționale, managementului talentelor, oportunităților de dezvoltare profesională și programelor de învățare, competitivității pachetelor salariale și a beneficiilor acordate angajaților.

Unul dintre liderii pieței de asigurări din România, Groupama Asigurări este în același timp și cel mai mare angajator de pe piața asigurărilor locale, având aproximativ 1400 de angajați. Încurajarea performanței și dezvoltarea continuă a echipei sunt o prioritate, Groupama Asigurări oferind numeroase oportunități de îmbunătățire a abilităților prin training, certificări, best practice sharing, implicare în proiecte, dar și coaching pentru manageri, specialiști și persoane cheie din organizație.

În contextul noilor condiții de lucru impuse de pandemia de coronavirus, Groupama Asigurări a pus la dispoziția angajaților tehnologia necesară gestionării activității de la distanță, dar și o serie de instrumente esențiale pentru menținerea unui nivel de angajament ridicat și a echilibrului emoțional – consultanță de resurse umane,

training-uri pentru o comunicare eficientă de la distanță, consiliere emoțională oferită de un specialist psihoterapeut sau sesiuni de coaching.

În plus, Groupama Asigurări a continuat să deruleze și programe de well-being, cu scopul de a încuraja orientarea colaborativă, de a susține dezvoltarea personală continuă și de a promova un stil de viață sănătos. Printre inițiative se numără cursuri de nutriție și sport, acces la sfatul medicului online și offline, consiliere psihologică, programe de voluntariat sau proiecte de încurajare a mersului pe bicicletă.

Groupama Asigurări, lider pe piaţa de asigurări din România, este recunoscut pentru calitatea serviciilor şi soluţiile flexibile de asigurare oferite celor peste 1 milion de clienţi individuali şi peste 80,000 de companii. Parte a unui grup internaţional de asigurări şi servicii financiare, mutualist si cu o istorie de peste 100 de ani, cu 32.600 de angajaţi deservind peste 13 milioane de clienţi la nivel global, Groupama Asigurări îşi orientează strategia de dezvoltare în jurul celui mai important partener al său, clientul, pentru care dezvoltă produse şi servicii simple şi flexibile, adaptabile nevoilor acestuia, care să îi asigure continuitatea planurilor atunci când apar evenimente neprevăzute.