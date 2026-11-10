Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor, a încasat suma aferentă celei de-a doua emisiuni de euroobligațiuni în valoare totală de 4,5 miliarde euro

Finanțarea a fost structurată în trei tranșe:

1,25 miliarde EUR cu maturitate de 4 ani (scadență 2030)

2,00 miliarde EUR cu maturitate de 8 ani (scadență 2034)

1,25 miliarde EUR reprezentând euroobligațiuni verzi cu maturitate de 12 ani (scadență 2038)

Performanțele tranzacției și interesul investitorilor

În ciuda volatilității pieței, oferta a atras un interes major, ordinele totale ale investitorilor depășind valoarea de 9 miliarde de euro în cursul după-amiezii (o suprasubscriere de peste 2x). Acest succes a permis reducerea marjelor finale cu 20 bps pentru tranșa de 4 ani și cu 25 bps pentru cele de 8 și 12 ani față de cotațiile inițiale ale dimineții, optimizând semnificativ primele de emisiune.

După fixarea marjelor și alocările finale din cursul serii, totalul ordinelor s-au stabilizat la 7 miliarde de euro (1,6x suprasubscriere). Structura finală a costurilor se prezintă astfel:

Tranșa de 4 ani : Marjă MS+190 bps | Cupon 5,250% | Randament 5,256% (117 investitori)

: Marjă MS+190 bps | Cupon 5,250% | Randament 5,256% (117 investitori) Tranșa de 8 ani : Marjă MS+285 bps | Cupon 6,125% | Randament 6,222% (146 investitori)

: Marjă MS+285 bps | Cupon 6,125% | Randament 6,222% (146 investitori) Tranșa verde de 12 ani: Marjă MS+335 bps | Cupon 6,750% | Randament 6,783% (131 investitori)

Prima de emisiune (reducerea randamentelor față de nivelul indicativ de referință al pieței secundare din ziua lansării) a fost de 10bps pentru tranșa de 4 ani și 5 bps pentru cele de 8 și 12 ani.

Alocarea pe regiuni geografice și tipuri de investitori

Tranzacția a înregistrat o diversificare geografică și sectorială extinsă. De remarcat faptul că aproximativ 49% din tranșa verde de 12 ani a fost alocată investitorilor responsabili din punct de vedere social (SRI) și celor cu mandate specifice ESG sau verzi.

Regiune / Tip Investitor 4 ani EUR 8 ani EUR 12 ani verde EUR Distribuție Geografică Vestul Europei 69% 11% 18% Marea Britanie & Irlanda 14% 47% 45% America de Nord 8% 32% 20% Europa Centrală și de Est 6% 8% 14% Asia & Orientul Mijlociu 3% 2% 3%

Tipuri de investitori 4 ani EUR 8 ani EUR 12 ani verde EUR Administratori de active 69% 72% 60% Fonduri speculative 12% 16% 24% Bănci / Bănci centrale 13% 7% 3% Fonduri de pensii – – – Companii de asigurări 5% 5% 13% Alți investitori 1% 0% 0%

„Cea de-a doua emisiune de euroobligațiuni a României pe piețele internaționale de capital din anul 2026 s-a bucurat de un interes mare din partea investitorilor și a reconfirmat încrederea de care se bucură țara noastră în urma implementării unui program ambițios de consolidare fiscală. Suma atrasă va contribui, alături de fondurile europene (CFM, PNRR, SAFE) și împrumuturile de la instituții financiare internaționale, la îndeplinirea necesarului de finanțare de pe piețele externe pentru acest an, precum și la consolidarea rezervelor noastre în valută” , a transmis ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Tranzacția a fost intermediată de către BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, ING Bank N.V, JP Morgan SE și Société Générale.