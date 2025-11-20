Horațiu Potra împreună cu fiul și nepotul său au ajuns în România

Horațiu Potra împreună cu fiul și nepotul său au ajuns joi în România. Un dispozitiv uriaș de pază i-a așteptat la Otopeni. Aeronava cu care au fost aduși din Dubai a aterizat pe Aeroportul din Otopeni la ora 16:08.

Potra a fost reţinut în Dubai, la finalul lunii septembrie, şi a fost de acord să vină în ţară pentru a participa la procedurile judiciare. În caz contrar, predarea lui către România ar fi durat mult mai mult, întrucât între România şi Emiratele Arabe Unite nu există acord de extrădare.

Horaţiu Potra a fost trimis în judecată, alături de fostul candidat la Preşedinţie Călin Georgescu şi alţi 20 de inculpaţi, acuzaţi că ar fi comis infracţiuni grave pentru destabilizarea României.

Mercenarul Horațiu Potra este trimis în judecată în România pentru tentativă de lovitură de stat, potrivit antena3.ro

Horațiu Potra a fost așteptat în aeroport de iubita și de cumnata lui.

Precizările Poliţiei Române

”La data de 20 noiembrie 2025, o escortă a Poliţiei Române a adus în ţară 3 persoane, urmărite internaţional, pe numele cărora au fost emise mandate de arestare preventivă. Astfel, poliţiştii au adus în ţară un bărbat, de 55 de ani, din judeţul Sibiu, urmărit internaţional pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor şi nerespectarea regimului materiilor explozive”, anunţă oficial Inspectoratul General al Poliţiei Române, conform news.ro.

Bărbatul – Horaţiu Potra – a fost adus din Emiratele Arabe Unite, având emis pe numele său, de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Secţia Penală, un mandat de arestare preventivă.

”De asemenea, au fost aduşi în ţară alţi doi bărbaţi, de 19 şi 31 de ani, ambii din judeţul Sibiu, urmăriţi internaţional pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, având emise pe numele acestora mandate de arestare preventivă”, a mai transmis sursa citată.

Cele trei persoane – Horaţiu Potra, Alexandru Cosmin Potra şi Dorian Potra – urmează a fi introduse în unităţi de Arest, în vederea executării mandatelor.