ICD Grup adaugă în portofoliul său o clădire de birouri prin achiziția unei vile istorice din centrul Bucureştiului

O vilă istorică, situată în zona centrală a Bucureștiului – pe Strada Căderea Bastiliei, 33 – a fost achiziționată de curând de la Fundația George Soroș de către o societate deținută de un investitor local, împreună cu ICD Grup – grup ce aparține familiei Chitafeș. Tranzacția a fost asistată de compania de consultanță imobiliară Crosspoint Real Estate.

Vila are o poziție privilegiată – între Piața Romană și Piața Victoriei – fapt ce a dus la selectarea ei în vederea extinderii activității unei importante case de avocatură locală. “Aceste imobile sunt adevărate bijuterii, făcând parte din patrimoniul istoric și cultural al orașului. Ele trebuie protejate și puse în valoare, astfel încât generațiile viitoare să se bucure de ele și să reprezinte puncte de sprijin al potențialului turistic al Bucureștiului”, spune Dan Chitafes, unul dintre fondatorii ICD Grup.

Până acum, vila a găzduit sediul Fundației George Soroș în România. “Am lucrat la această tranzacție împreună cu colegii noștri de la Savills New York mai bine de un an de zile, timp în care am reușit să găsim un cumpărător dispus să investească într-o astfel de proprietate specială, într-un context economic precum cel de astăzi. Consider că în aceste momente de incertitudine, este rolul capitalului românesc să acționeze și să creadă în piață“, explică Ionut Stan, Associate Director, Land Development, Crosspoint Real Estate.

Proprietatea, în suprafață de 1.300 de mp utili și cu un teren de 1.200 de mp, este evaluată la peste 2 mil. Euro. “Este necesar de adăugat că, din păcate, atât contextul internațional, cât și piedicile puse de administrația locală au blocat, în multe cazuri, o mulțime de tranzacții și au împiedicat cantități semnificative de capital să ajungă în piață, care să aducă valoare adăugată și locuri de muncă. Cu toate acestea, ne bucurăm să vedem și proiecte de renovare și reconversie, care aduc un plus de valoare centrului“, adaugă Cătălin Gavrilă, Partner, Land Development, Crosspoint Real Estate.