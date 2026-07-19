Ilie Bolojan, de ziua Forțelor Aeriene Române: Apărarea României se construiește prin investiții constante

Apărarea României se construiește prin investiții constante, infrastructură modernă, tehnologie performantă și, mai ales, prin oameni bine pregătiți, a declarat premierul interimar Ilie Bolojan, duminică, cu ocazia Zilei Forțelor Aeriene Române.

Într-o postare pe Facebook, Bolojan a afirmat că dezvoltarea Forțelor Aeriene, modernizarea echipamentelor și susținerea personalului militar și civil vor rămâne direcții importante pentru Guvern.

„Astăzi îi omagiem pe cei care, prin profesionalism și disciplină, contribuie în fiecare zi la siguranța spațiului aerian al României. Fie că își desfășoară activitatea în cabinele aeronavelor, în bazele aeriene, în centrele de comandă, în unitățile tehnice sau în instituțiile de formare, oamenii Forțelor Aeriene își îndeplinesc misiunea cu responsabilitate și competență“, a scris Bolojan, conform Agerpres.

Premierul a spus că, în calitate de stat aliat în NATO, România își asumă nu doar beneficiile securității colective, ci și obligația de a contribui activ la apărarea flancului estic.

„La mulți ani Forțelor Aeriene Române și tuturor celor care le reprezintă cu onoare!“, a mai afirmat Ilie Bolojan.