Importurile de țiței ale României cresc în 2023. Cine a luat locul petrolului rusesc

Mihai Nicuț (e-nergia.ro)

Importurile de țiței ale României au crescut cu circa 10% în primele cinci luni ale anului, în condițiile în care nu s-a mai adus deloc țiței din Federația Rusă. De unde și-au procurat rafinăriile românești țițeiul care nu a mai fost adus din Rusia

România a importat în primele cinci luni ale anului echivalentul a 3,46 milioane de tone de petrol, potrivit datelor comunicate de Institutul Național de Statistică (INS), ultimele disponibile, la solicitarea noastră. Anul trecut, importul a fost de doar 3,14 milioane de tone pentru aceeași perioadă, deci importul de țiței pentru cele trei rafinării din România a crescut cu circa 10%, în termeni de volume.

Valoric, valoarea importurilor a rămas aproximativ aceeași – 1,89 miliarde de euro în acest an față de circa 1,88 miliarde anul trecut, explicabil pe fondul reducerii prețurilor la petrol în acest an față de 2022.

Potrivit datelor de INS, în primele cinci luni din 2023 nu s-a importat deloc țiței din Federația Rusă, ceea ce confirmă faptul că România respectă embargoul impus de Comisia Europeană asupra importurilor de țiței rusesc pe cale maritimă. Anul trecut în primele cinci luni exporturile de petrol rusesc erau semnificative, de aproape 1,3 milioane de tone, Rusia fiind a doua sursă de țiței pentru rafinăriile românești, după Kazahstan. Producătorii ruși au încasat anul trecut în cele cinci luni circa 750 de milioane de euro din țițeiul exportat în România.

Cine a luat locul Rusiei

Așa cum era previzibil, Kazahstanul este, de departe, cea mai importantă sursă de țiței de import pentru România, explicabil dacă ținem cont de faptul că Petromidia, cea mai mare rafinărie românească, este controlată de KazMunayGas, compania națională de petrol a Kazahstanului, unul dintre producătorii importanți de hidrocarburi.

În primele cinci luni ale anului, importurile de țișei kazah au ajuns la 2,56 milioane tone, în creștere cu nu mai puțin de 85% față de primele cinci luni ale anului trecut, când s-au adus 1,38 milioane de tone. De altfel, în primele cinci luni ale anului, din Kazahstan s-au adus aproape trei sferturi din tot țițeiul importat de România. Putem spune așadar că mare parte din țițeiul rusesc a fost înlocuit de țiței kazah – lucru explicabil dacă ne amintim că grupul rus Lukoil a anunțat că va folosi pentru alimentarea rafinăriilor pe care le mai are din Europa țițeu extras de compania rusă din Kazahstan și nu din Rusia.

Pe locul doi ca sursă a importurilor de țiței găsim în primele cinci luni ale acestui an Libia, de unde au venit circa 399.000 de tone. Asta în condițiile în care anul trecut în aceeași perioadă Libia nu apărea în datele INS ca exportator de țiței către România.

Importurile de țiței din Irak s-au ridicat, în primele cinci luni din 2023, la 350.000 de tone, în condițiile în care, în același interval din 2022, erau de doar 200.000 de tone. Așadar, o creștere a importurilor de țiței irakian de 75%.

De asemenea, România a mai importat 104.000 tone de țiței din Azerbaidjan (circa 79.000 în același interval din 2022) și 50.000 de tone de țiței din Arabia Saudită (în 2022 nu au fost importuri de țiței saudit). Tot ca o noutate, nu s-a adus în primele cinci luni din 2023 țiței din Turkmenistan (aproape 90.000 de tone anul trecut) și nici din Tunisia (aproape 95.000 de tone în primele cinci luni din 2022).

În România sunt operaționale trei rafinării de petrol: Petromidia, cu circa șase milioane de tone pe an capacitate, Petrobrazi (deținută de Petrom), cu 4,6 milioane de tone pe an, și Petrotel, controlată de Lukoil, cu circa 2,6 milioane de tone pe an capacitate România produce circa 3 milioane de tone de țiței pe an, rafinat la Petrobrazi, restul se importă.