În dezbaterea PE: Eradicarea sărăciei și a discriminării cu care se confruntă romii

Romii, cu toată diversitatea pe care o înglobează acest termen, reprezintă cea mai mare minoritate etnică din Europa și se confruntă cu sărăcia și excluziunea socială în mai multe state membre, au relevat eurodeputații. Principalele probleme care trebuie abordate urgent sunt lipsa unor locuințe decente și desegregate, inclusiv accesul la apă potabilă, electricitate, salubritate, canalizare și tratarea deșeurilor, precum și discriminarea persistentă și segregarea copiilor romi în școli. Eurodeputații subliniază, de asemenea, lipsa asistenței medicale, șomajul de lungă durată, abuzurile poliției și accesul inadecvat la justiție. Pentru a remedia această situație, Parlamentul solicită strategii pe termen scurt și lung, sprijinite de fonduri UE și naționale suficiente, în special Fondul social european Plus (FSE+), Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și planurile naționale de redresare și reziliență. Statele membre ar trebui să distribuie fonduri la nivel regional și local pentru a răspunde mai bine nevoilor imediate ale romilor care trăiesc în așezări din UE. Trebuie abordate toate obstacolele, inclusiv formele directe și indirecte de discriminare, care împiedică utilizarea eficientă a fondurilor. Comisia ar trebui să instituie un mecanism de alertă timpurie pentru a identifica abuzul sau utilizarea abuzivă a fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI) și a altor fonduri ale UE alocate pentru abordarea situației romilor, afirmă eurodeputații. De asemenea, aceștia îndeamnă Comisia să eradicheze treptat așezările rome marginalizate din întreaga UE până în 2030. Implicarea membrilor comunității rome care desfășoară activități sociale de calitate în așezări ar fi o modalitate de a-i convinge pe romi să le părăsească.



Accent pe participarea copiilor și a tinerilor romi



Eurodeputații solicită includerea în mod corespunzător a copiilor romi în planurile naționale privind Garanția pentru copii. Garanția pentru tineret consolidată și Erasmus Plus ar trebui utilizate pentru a promova coeziunea socială și ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor romi. De asemenea, aceștia consideră că participarea și rolul de conducere al romilor ar trebui să fie un obiectiv calitativ în cadrele strategice naționale pentru romi pentru promovarea incluziunii sociale și a participării democratice. În cele din urmă, Parlamentul subliniază potențialul neexploatat al tinerilor romi cu studii superioare ca factor de schimbare pozitivă. Rezoluția a fost adoptată cu 486 voturi pentru, 109 împotrivă și 38 abțineri.

Potrivit sondajului Uniunii Europene privind minoritățile și discriminarea, 63% dintre romi nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare, în comparație cu media UE de 12%. 80% dintre romi trăiesc sub pragul sărăciei din țara lor. 41% dintre romii din cele nouă state membre ale UE care au participat la sondajul EU-MIDIS II s-au simțit discriminați din cauza originii lor rome în cel puțin un domeniu al vieții de zi cu zi, cum ar fi căutarea unui loc de muncă, piața muncii, locuințele, sănătatea și educația.