In Memoriam Ilie Balaci. A plecat în ceruri albastre!

Legendarul Ilie Balaci, simbolul echipei Craiova Maxima, a murit duminică dimineață, în urma unui stop cardio-respirator. În ciuda eforturilor medicilor, după jumătate de oră de încercări de resuscitare, aceștia au fost nevoiți să declare decesul.

Medicul care a încercat resuscitarea fostului fotbalist a declarat că atunci când a ajuns la fața locului, Balaci era deja resuscitat de o vecină, medic de la UPU. Acesta a mai spus că intubarea fostului fostbalist a fost una dificilă, inițial, crezându-se că acesta s-a înecat cu un corp străin.

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a anunțat luni dimineață că a trimis o echipă de specialiști la Ambulanța Craiova în contextul unor suspiciuni ale familiei fostului sportiv, informează B1.

Ministrul a precizat că se va verifica „modul în care a fost preluat pacientul de la dispecerat până la declararea decesului”, dar și „modul în care i s-a prescris o medicație și există suspiciunea că n-ar fi medicația corectă”.

Astfel, în două zile se va ști exact dacă în acest caz au fost respectate toate procedurile și protocoalele, a mai spus Sorina Pintea.

„Ne-am autoseziat după suspiciunile familiei pe care le-am aflat din presă”, a declarat Sorina Pintea pentru sursa citată.

La scurt timp după aflarea tragediei, au apărut reacțiile familiei, cât și ale foștilor colegi.

Aurică Țicleanu, din aceeași generație cu Ilie Balaci, a reacţionat foarte emoționat la aflarea veștii: „Doamne! Sunt șocat! Nu pot să vorbesc, nu-mi vine să cred… Am aflat de puțin timp, mi-a zis un prieten din Brașov… Nu mai pot vorbi, vă rog să mă credeți…” , au fost vorbele fostului jucător de la Universitatea Craiova, pentru cotidianul ProSport.

La rândul său, și fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, a oferit o declarație: „Doamne ferește! Nu pot să cred așa ceva. Dumnezeu să-l odihnească! A fost în primii cinci jucători ai României… Sunt șocat. A fost o legendă a fotbalului românesc. Absolut excepțional ca om, ca fotbalist, ca tot. El, Hagi, Dobrin… în galeria marilor fotbaliști ai lumii.”

De asemenea, marea legendă a fotbalului românesc, Gheorghe Hagi, actual antrenor și patron la Viitorul, a scris pe Facebook un mesaj: „Nu există cuvinte ca să exprime durerea acestei pierderi imense. Odihnește-te în pace, Ilie Balaci!”

Gică Popescu, tot fost jucător la Universitatea Craiova, s-a grăbit să posteze un mesaj emoționant pe o rețea de socializare: „Atâta timp cât cerul e albastru, vei fi deasupra tuturor. Zbor lin, înger al Universității!”.

Mircea Lucescu, fostul antrenor al echipei naționale a României, a vorbit în direct la televiziunea DigiSport: „Sunt șocat. M-a surprins. În meseria pe care am avut-o noi, toate s-au strâns, e un avertisment pentru toți care după 55 de ani ar trebui să se controleze, pentru că noi suntem foarte expuși. Îmi pare foarte rău pentru el și pentru familia lui, pentru Craiova, pentru fotbalul românesc. Eu am ținut foarte mult la el. Dar am avut și un diferend cu el odată la națională, pentru că era poate un pic mai egoist. Din păcate apoi s-a accidentat și nu a putut fi la turneul final. E un mare talent al fotbalului românesc, îl consider unul dintre cei mai mari, alături de Hagi, Dobrin, ca talent vorbesc. A fost un jucător de nivel mondial” , au fost vorbele antrenorului român Mircea Lucescu.

Totodată, clubul FCSB a postat un mesaj oficial: „FCSB exprimă regretul pentru trecerea în neființă a unuia dintre cei mai mari fotbaliști din istoria României, Ilie Balaci, la vârstă de 62 de ani. Dumnezeu să te odihnească în pace, Prinţule!”

Tot pe rețelele de socializare, a apărut și mesajul fostului jucător al naționalei, Adrian Mutu, care s-a arătat și el devastat de această pierdere: „Dumnezeu să te odihnească în pace, suflet drag! Prea repede te-ai stins, ai fost și ești un înger! Multe lacrimi pentru tine, nu o să fii uitat niciodată! Dor și durere!”

„Atât a iubit Craiova asta, că a murit aici!” , a declarat îndurerată Dana, soția lui Ilie Balaci.

Ilie Balaci a fost un mare jucător de fotbal din România și, ulterior, antrenor. Supranumit și „Minunea blondă” , Balaci s-a consacrat ca unul dintre cei mai mari jucători români de fotbal. Cariera sa de fotbalist se leagă de marile succese obținute de Universitatea Craiova la începutul anilor 1980.

În 1973, un copil pășea pe terenul de fotbal din Petroșani, printre marii campioni de pe acea vreme. A debutat în prima etapă a sezonului pentru Universitatea Craiova. După câteva meciuri, s-a făcut remarcat și ajunsese unul dintre cei mai iubiți jucători din lot. La nici măcar un an, Ilie Balaci deja îmbracă tricoul naționalei. Atunci a devenit cel mai tânăr jucător din echipa României.

În 1982, echipa AC Milan îl dorea pe Ilie Balaci, să se transfere în Italia. Acesta a fost de acord, dar regimul condus de Nicolae Ceaușescu nu i-a permis.

Ca jucător de fotbal, acesta a devenit campion național, cu 3 titluri în 1974, 1980 și 1981. În Cupa României a avut 4 victorii: 1977, 1978, 1981 și 1983.

A primit 2 titluri de “Fotbalistul numărul 1 în România” în 1981 și 1982 și a avut 347 de prezenţe în Divizia A, cu 84 de goluri. În echipa națională a României, a avut 65 de prezenţe cu 8 goluri, 38 de prezenţe în cupele europene cu 7 goluri și 2 prezenţe în echipa olimpică.

A fost cel mai tânăr debutant în echipa națională a României, la doar 17 ani și 6 luni (23 martie 1974, Franța – România 1-0).

Ca antrenor a avut performanţe remarcabile în special în ţările arabe. A câştigat Cupa Campionilor Africii, în 1992, cu Club Africain Tunis (Tunisia), Cupa Cupelor Ţărilor Arabe, în 1993 şi 1994 cu Olimpique Casablanca (Maroc), Cupa Campionilor Golfului, în 1997, cu Al Nassr Riad, şi în 1998 cu Al Hilal (ambele din Arabia Saudită), Cupa Cupelor Ţărilor Arabe în 2000 cu Al Ain (Emiratele Arabe Unite), Supercupa Asiei, în 2000 cu Al Ain. În total, 21 de trofee cu şapte cluburi.

Familia lui Ilie Balaci a decis ca trupul neînsuflețit să fie depus la stadionul din Craiova în după-amiaza zilei de luni, tocmai pentru ca toți cei care l-au iubit să-și poată lua rămas bun de la ”Minunea Blondă”.

Înainte, la ora 14:00, Mitropolitul Olteniei, Irineu Popa, va oficia o slujbă la Biserica ”Sf. Ilie”, acolo unde a fost depus sicriul încă de ieri.

Înmormântarea lui Ilie Balaci va avea loc marți, până la urmă, după ce inițial era programată pentru miercuri. Aceasta va avea loc în jurul prânzului la Cimitirul Sineasca din Craiova.